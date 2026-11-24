Россия бьет по Польше: почему появление ракет Х-101 над территорией НАТО — не случайность
Военный обозреватель Александр Коваленко убежден: российские ракеты Х-101 залетели на территорию Польши совсем не случайно и были специально подготовлены для этого. Об этом ясно говорят технические характеристики этого вооружения — но для НАТО все это не стало доказательством, чтобы признать акт агрессии со стороны Москвы.
Почему ни Польша, ни Генсек НАТО Марк Рютте, ни любой другой представитель НАТО до сих пор не заявили о самом главном — обычная ракета Х-101 не способна долететь до Польши?
Выпущенные над западной частью Волгоградской области ракеты Х-101 никак не смогли бы долететь до Польши, будь они стандартными дозвуковыми крылатыми ракетами данного типа, а не специально модернизированными для удара по территории европейской страны.
Разумеется, найдутся люди, которые мне сейчас напомнят о том, что дальность полета Х-101 составляет 2 800 км. Хотя эти ТТХ не доказаны, например, как с ракетами 9М723, которые все думали, что летают на 500 км, а потом ГУР МО Украины выдало на-гора документацию, где указана дальность российских баллистических ракет — 390 км. Но я не против согласиться с этим утверждением про 2 800 км, только с одной поправкой — это дальность полета Х-101 без маневров, смены высот, а просто по прямой, на стабильной высоте.
Когда ракета маневрирует, меняет высоты — она потребляет больше топлива из-за целого калейдоскопа физических и аэродинамических законов. Чтобы долететь до Польши ракете Х-101 приходится постоянно маневрировать, обходя позиционные районы ПВО, огибать рельеф, менять высоты, испытывать колоссальные перегрузки.Важно
В небе над Украиной потребление топлива у Х-101 возрастает в разы, и они не всегда могут долететь даже до Западной Украины, а тут не только залетели, но и изрядно углубились: Новый Липовец — около 50 км, Рудник-над-Санем — около 80 км, Молодыч — около 28 км.
Так это я все к чему?
А это я к тому, что по Польше прилетали ракеты Х-101 с уменьшенной боевой частью, примерно в два раза, в угоду увеличения топливного бака. Ракеты, прошедшие специальную модернизацию, чтобы иметь возможность прорыва через воздушное пространство Украины, с нанесением последующего удара по территории Польши. Причем применяются такие уже не в первый раз.
Иными словами, прилет 20 ноября трех Х-101 по Польше — не ошибка наведения или РЭБ: это целенаправленный, причем не одиночный удар по территории страны, члена ЕС и НАТО.
Ответные действия НАТО?
Никакие. Они даже боятся признать то, что Россия целенаправленно бьет по Польше ракетами, специально подготовленными к таким дальним ударам.
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