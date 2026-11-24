Почему ни Польша, ни Генсек НАТО Марк Рютте, ни любой другой представитель НАТО до сих пор не заявили о самом главном — обычная ракета Х-101 не способна долететь до Польши?

Выпущенные над западной частью Волгоградской области ракеты Х-101 никак не смогли бы долететь до Польши, будь они стандартными дозвуковыми крылатыми ракетами данного типа, а не специально модернизированными для удара по территории европейской страны.

Разумеется, найдутся люди, которые мне сейчас напомнят о том, что дальность полета Х-101 составляет 2 800 км. Хотя эти ТТХ не доказаны, например, как с ракетами 9М723, которые все думали, что летают на 500 км, а потом ГУР МО Украины выдало на-гора документацию, где указана дальность российских баллистических ракет — 390 км. Но я не против согласиться с этим утверждением про 2 800 км, только с одной поправкой — это дальность полета Х-101 без маневров, смены высот, а просто по прямой, на стабильной высоте.

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Когда ракета маневрирует, меняет высоты — она потребляет больше топлива из-за целого калейдоскопа физических и аэродинамических законов. Чтобы долететь до Польши ракете Х-101 приходится постоянно маневрировать, обходя позиционные районы ПВО, огибать рельеф, менять высоты, испытывать колоссальные перегрузки.

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В небе над Украиной потребление топлива у Х-101 возрастает в разы, и они не всегда могут долететь даже до Западной Украины, а тут не только залетели, но и изрядно углубились: Новый Липовец — около 50 км, Рудник-над-Санем — около 80 км, Молодыч — около 28 км.

Так это я все к чему?

А это я к тому, что по Польше прилетали ракеты Х-101 с уменьшенной боевой частью, примерно в два раза, в угоду увеличения топливного бака. Ракеты, прошедшие специальную модернизацию, чтобы иметь возможность прорыва через воздушное пространство Украины, с нанесением последующего удара по территории Польши. Причем применяются такие уже не в первый раз.

Иными словами, прилет 20 ноября трех Х-101 по Польше — не ошибка наведения или РЭБ: это целенаправленный, причем не одиночный удар по территории страны, члена ЕС и НАТО.

Ответные действия НАТО?

Никакие. Они даже боятся признать то, что Россия целенаправленно бьет по Польше ракетами, специально подготовленными к таким дальним ударам.

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