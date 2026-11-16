Болгария полностью отказывается помогать Украине: от кого еще ждать подобного поведения в Европе

Итак, Болгария отказывается от новой финансовой и военной помощи Украине, о чем заявил премьер страны Румен Радев.

А что в этом удивительного? Румен Радев всегда занимал пророссийскую позицию, но даже не в этом суть. Президент Болгарии — тотально пророссийский!

Думаю, все прекрасно знают, что в результате недавних выборов президента Болгарии этот пост заняла Илиана Йотова, известная своей исключительно пророссийской позицией. Но не менее занимательным является и то, что дама, исключительно защищающая в Болгарии интересы России, также неплохо зарабатывала на жизнь крышеванием наркотрафика и наркоторговцев.

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За два срока президентства Румена Радева и вице-президента Илианы Йотовой в общей сложности были помилованы 28 человек. Среди них лица, осужденные за несчастные случаи, преступления, связанные с наркотиками, убийства, грабежи и коррупцию. Йотова помиловала шестерых человек, осужденных за преступления, связанные с наркотиками. Два из этих дел, дела наркоторговцев Петрички Эскобар (которого после выхода на свободу опять арестовали с 5 килограммами кокаина) и Динко Лудии.

Что самое интересное, в реестре помилований есть также один случай, когда Йотова не выполнила просьбу комиссии о помиловании. Речь идет о 45-летнем мужчине, приговоренном к 5 годам лишения свободы за грабеж. То есть наркоторговцев Йотова помиловала, а воришку — нет?

Что ждет Болгарию с таким президентом, сложно себе представить. Но не менее сложнее представить, как с таким президентом будут коммуницировать европейские партнеры Болгарии.

Президент Болгарии Илиана Йотова Фото: Минобороны Болгарии

Тем не менее, пример Болгарии — это очередной намек на то, что даже в Европе у нас не может быть надежных партнеров, и оптимальный люфт для Украины подготовиться к будущим вызовам — это два, два с половиной года.

Уже сейчас мы можем видеть, как выпала Болгария, целиком и полностью. В следующем году это может стать Франция. Шаткое положение в Германии у адекватного пока еще большинства. Что дальше? Потеря Италии? Увы, но это крайне определенно, великолепная Джорджа Мелони также теряет позиции. В Великобритании набирает вес Найджел Фарадж, тот самый, который стимулировал Brexit!

Время для Украины тикает. Партнеров будет становиться все меньше и меньше — и обороноспособность и самообеспечение должно стать не фундаментом для самообеспечения и финансовой способности людей, которые являются коррупционерами и банально мародеров.

Может, следует меньше на посты привлекать мародеров, коль вызовов для страны становится все больше и больше? Или все следующие назначения опять будут кровоточить костью в горле? Особенно сейчас, когда наших союзников становится и будет становиться меньше.

Это называется планирование угроз. Как военных, так и политических. С военным планированием угроз я уже понял, у нас полное отсутствие реакций на опережение. Реактивные дроны-камикадзе, прилетевшие по Украине впервые в январе 2024, стали неожиданным вызовом летом 2026-го. Ладно. Президенту об этом не рассказывали. А зачем?

А что до политических? Какая следующая страна выпадет из окружения нашей поддержки, господин президент, вас заранее предупредили, или это будет очередной вариант из разряда "ой, а что случилось и что делать?".

Планирование как было, так и остается на очень "высоком", мировом уровне, немного ниже уровня нуля, но все же. Ведь в сегодняшних реалиях куда важнее иметь… в правильной интерпретации этого слова, как можно больше "only-файншисть" на постах. Ну, хоть знают, как красивые фото в "IнSтоGрамм" делать.

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