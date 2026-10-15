За "Вивальди" - "Бах" и "Шуберт": самая успешная операция ВСУ завершена, что дальше

"Вивальди" – самая результативная контрнаступательная операция с 2022 года.

Продолжая изучать предварительные результаты операции "Вивальди", я все больше прихожу к выводу к тому, что это не только самая уникальная контрнаступательная операция на территории Украины с 2022 года, но и наиболее результативная. И по каждой категории, которые ранее упоминал, я сделаю соответствующее разъяснение.

Во-первых – уникальность операции это то, что проводилась она в режиме абсолютной информационной тишины. Ни одна другая операция, за исключением Курской 2024, не соблюдала такого уровня информационной тишины и неразглашения. Единственные, кто нарушали эту тишину — это европейские мониторинговые группы и аналитики, зарабатывающие себе на круасан с маслом с пренебрежением к безопасности украинских войск, ибо это не их война, а также паникующие z-военкоры, понимающие, что происходит.

Видео дня

Во-вторых — потери противника превысили 8000 человек, а более 250 попали в плен. Это самое большое количество потерь на отдельно взятом направлении, понесенное противником не в наступлении, а в обороне, не просто с 2022 года, а в целом за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Особенно примечателен показатель более 250 военнопленных.

В-третьих — это самая высокотехнологическая операция. Массово применялись роботизированные и дистанционные технологии. Как известно, в ходе операции "Вивальди" было осуществлено самое эффективное роботизированное разминирование, суммарно более 30 км дорог посредством НРК. Было осуществлено более 16 000 логистических миссий, свыше 3 000 тонн грузов (80%+ потребностей переднего края), до 90% эвакуаций.

В этот список не входит применение НРК в качестве штурмовых тактических средств, но думаю, показатель не менее впечатляющий.

Также ударные дроны воздушного типа осуществили более 300 000 боевых вылетов и свыше 163 000 поражений целей.

Отдельный раздел — это применение РЭБ, и тут известно о более чем 20 000 сорванных миссий вражеских БПЛА посредством радиоэлектронного подавления целей.

Важно

"Украина была на паузе". Проигрываем ли мы России битву дронов и что дала операция "Вивальди" — интервью с Максимом Жориным

И самое интересное… в-четвертых.

В-четвертых – освобождено 277 км² территории Украины и 16 населенных пунктов, из которых деоккупировано 9, а в 7 проведена зачистка от инфильтраций противника. Это с 2022 года — самая большая площадь освобожденных территорий на отдельно взятом направлении, осуществленная силами отдельно взятого формирования оперативно-тактического значения.

По сути, Третий армейский корпус при поддержке 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор", тактических групп 8-го полка ССО, "Lasar's Group" НГУ, беспилотных подразделений ЦСО "А" СБУ и ряда других смогли осуществить то, что не было реализовано куда большими силами и средствами в далеком 2023-м году в ходе летней контрнаступательной кампании.

Напомню, что в 2023 году, при полном понимании линий обороны противника, серьезные силы и средства были направлены на прорыв с итоговой результативностью освобождения около 260 км². Пропорция потерь и результативность, а также эффект на самом поле боя говорят о многом.

Не так давно в беседе с офицером штаба 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр позывной "Хвиля" мы обговорили то, что кардинально изменился подход к постановке задач и планированию операций и — это стало залогом успеха. Не от центра вниз, а снизу вверх, с учетом возможностей и потребностей каждого подразделения.

Командующий 3-м АК бригадный генерал Андрей Билецкий объявил о завершении 4-го сезона операции "Вивальди", но глядя на то, как успешно был срезан выступ между Нитрусом и Черным Жеребцом, у меня возникает вопрос – а что мешает? Что мешает планировать, готовиться и двигаться дальше, начиная после операции "Вивальди", операцию "Шуберт", или "Бах"?

С учетом же режима тишины, ответа на этот вопрос мы не получим. По крайней мере, пока. А вот тот факт, что российские z-военкоры продолжают скулить, а европейские аналитики неистово мазать масло на круасаны, я подозреваю что…

Далі буде!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно