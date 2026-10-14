ВСУ освободили 101 кв. км: как операция "Вивальди" обрезала "клещи" над Славянском (видео)

Третий армейский корпус завершил четвертый этап контрнаступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении, заявил командир, бригадный генерал Андрей Билецкий. Благодаря этой операции удалось снизить угрозу для Славянска, который россияне планировали охватить "клешней" с севера. Каковы итоги боевых действий, которые в течение нескольких месяцев проводил Третий армейский корпус?

В ходе последнего, четвертого, этапа операции "Вивальди" под контроль Украины были возвращены 101 кв. км территории и освобождены три населенных пункта — Зеленая Долина, Липовое и Колодзи, говорится на странице 3 АК в Facebook. На видео с кадрами операции показали фото бойцов, позировавших на въезде в село, флаг Украины на церкви посреди руин и взятие в плен российских военных. Кроме того, подразделение показало, в каких направлениях наступали и как происходил прогресс во время боев.

В ходе всех четырёх этапов операции "Вивальди" удалось освободить в общей сложности 277 кв. км и 16 населённых пунктов, а совокупные потери ВС РФ составили 8 тыс. человек, сказал Билецкий. При этом в ходе четвертого этапа за 101 кв. км россияне "заплатили" 3 тыс. солдат. Отмечается, что в операции принимали участие пять основных подразделений Третьего армейского корпуса (Третья штурмовая бригада, 60-я и 15-я бригады и др.), а также другие части Сил обороны: среди них — операторы дронов Lasar's Groupe, центр "Альфа" СБУ.

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Командир 3-й АК пояснил, что на Лиманском направлении, на северном фланге возле Славянска, против украинцев сражалась группировка "Запад". Когда там начался хаос, на помощь россияне перебросили подразделения 1-й танковой армии из-под Краматорска (южный фланг возле Славянска). Благодаря контрнаступательной операции не дали ВС РФ окружить Славянск с обоих флангов и защитили трассу "Харьков-Славянск".

"Четыре сезона „Вивальди“ завершены", — подытожил Билецкий.

Операция "Вивальди" — какая ситуация в районе Лимана и Славянска

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и показали изменения линии фронта на Лиманском направлении. На карте отметили освобождение трёх сел, о которых упомянул Билецкий, и уточнили, что восстановили контроль над территорией вблизи сел Ставки и Шандриголово.

Операция "Вивальди" — фронт около Лимана и Славянска, 13 октября, DeepState Фото: DeepState

Операция "Вивальди" — фронт около Лимана и Славянска, 13 октября, DeepState Фото: DeepState

Первые сведения об операции "Вивальди" появились в середине сентября 2026 года. Командир 3-й АК Андрей Билецкий сообщил о наступательных действиях ВСУ на Лиманском направлении и об освобождении около 85 кв. км. Офицер пояснил, что территория была инфильтрирована российскими военными, которые по одному-двум человек пробирались в тыл украинских подразделений: противника обнаружили и обезвредили благодаря совместной работе Сил обороны. В видеоотчете корпуса указали, что восстановили контроль над территорией, площадь которой сопоставима с Житомиром и Черниговом.

Напоминаем, что в октябре СМИ сообщили о новых рекордных потерях РФ, которые произошли в сентябре 2026 года, когда появились первые сообщения об операции "Вивальди".