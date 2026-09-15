Освободили территорию больше Житомира: как прошла операция "Вивальди" ВСУ (видео)

Под Лиманом 3-й армейский корпус ВСУ провел операцию "Вивальди", благодаря которой очистил от инфильтрации 85 кв. км территории, говорится в отчете подразделения. На видео с кадрами операции — совместная работа штурмовиков и дронов различных типов. Среди прочего, бойцы перерезали логистику российской армии и добирались до цистерн с топливом вплоть до Воронежа. Как прошла операция "Вивальди", которая "перерезала" почти 10-километровое проникновение ВС РФ?

Благодаря действиям 3-го армейского корпуса ВСУ на Лиманском направлении освободили от россиян территорию, площадь которой превышает площадь Житомира и почти равна площади Чернигова, говорится в итоговом сводке подразделения. Двухминутный видеоотчет вечером 15 сентября появился в Telegram-канале армейского корпуса. Выяснилось, что российские солдаты поодиночке и небольшими группами проникли на подконтрольную Украине территорию в Донецкой области и дошли до населенных пунктов, расположенных в 8-10 км от линии боевых действий. Такое проникновение называют "флаговтыком", поскольку всё, что могут оккупанты в такой ситуации, — это помахать флагом РФ, а затем в тылу мешать украинским подразделениям. Благодаря комплексной операции создали плацдарм для дальнейшего наступления Сил обороны, подводится итог в отчете 3-го АК.

Видео дня

Операция "Вивальди" — отчет 3-го армейского корпуса от 15 сентября

Военные сообщили о восстановлении контроля над населенными пунктами Новоселовка, Александровка (около Лимана), Яровой и окрестностями Коровьего Яра: это 75 кв. км. Кроме того, восстановлен контроль над Средним: это еще 10 кв. км, то есть в сумме получилось 85 кв. км. Российские солдаты проникли в "серую зону", и чтобы их выбить, создали объединенный штаб на тактическом уровне, который координировал работу специальных и разведывательных подразделений. Помимо обнаружения и обезвреживания противника, наносили удары вглубь по логистике. Удары были настолько эффективны, что "россияне были вынуждены выносить критически важные звенья снабжения всё дальше в тыл, спасаясь от наших ударов".

Потери ВС РФ после операции "Вивальди" ВСУ — 1500 солдат, 13 тысяч дронов, 120 орудий, три танка и сотни единиц военной техники. В отчете потерянную россиянами технику сравнили с высотой здания: куча "металлолома" дошла бы до крыши пятиэтажки.

Операция "Вивальди" — потери ВС РФ в результате действий 3-й армии Фото: 3 армейский корпус ВСУ

Операция "Вивальди" — что происходит в Донецкой области под Лиманом

На карте аналитического проекта DeepState можно увидеть некоторые детали операции "Вивальди". Прежде всего, на карте не была обозначена зона инфильтрации, которая простиралась до Коровьего Яра и Александровки на расстояние 8-10 км от красной зоны и линии боевых действий. По состоянию на 15 сентября аналитики показали, что удалось освободить 12 кв. км в районе сел Среднее и Шандриголово: ширина 10 км, глубина 2 км.

Операция "Вивальди" — обстановка на Лиманском направлении перед наступлением 3-й армейской группы Фото: DeepState

Операция "Вивальди" — обстановка на Лиманском направлении после наступления 3-й армейской группы Фото: DeepState

Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий подтвердил операцию "Вивальди", в ходе которой зачистили территории и освобождено около 10 кв. км. Командир также заявил, что это лишь первая часть операции, а на самом деле их будет четыре.

"Но наша операция называется „Вивальди“. А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это — лишь первый из них", — сказал он.

Напоминаем, что 15 сентября Фокус собрал информацию об операции "Вивальди" и получил оценки военных экспертов относительно последствий наступательной операции ВСУ.