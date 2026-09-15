Началось наступление в Донецкой области: ВСУ зачистили инфильтрацию РФ и деоккупировали населенный пункт

Третий армейский корпус ВСУ начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области. Украинские подразделения очистили от российской инфильтрации около 75 км² и деоккупировали более 10 км².

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

По словам бригадного генерала Андрея Билецкого, операция проходит в режиме максимальной информационной секретности.

В ходе первого этапа украинские военные ликвидировали очаги российской инфильтрации в районах Новоселовки, Яровой, Корового Яра и Александровки. Также Силы обороны освободили село Среднее в Донецкой области, которое полностью находится под контролем Украины.

Важной задачей операции было перерезать логистические маршруты российских войск. Подразделения беспилотных систем Третьего корпуса нанесли удары по логистике, после чего российские военные перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины — в Воронежскую область.

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По данным корпуса, на первом этапе российская армия потеряла около 1500 военнослужащих, более 12 тысяч беспилотников и несколько сотен единиц бронетехники и артиллерийских систем. Украинская сторона заявляет, что операция нанесла значительный удар по боеспособности 20-й и 25-й общевойсковых армий РФ.

Билецкий призвал не разглашать возможную конечную цель операции.

"Наша операция называется „Вивальди“. А у Вивальди, как известно, четыре времени года. И это — лишь первое из них", — сказал он.

В штабе отметили, что к операции привлечены подразделения 60-й и 125-й бригад, батальонно-тактическая группа 3-й штурмовой бригады, 3-й отдельный разведывательный батальон, 25-й отдельный танковый батальон, а также приданные подразделения.

InformNapalm призвал OSINT-сообщество не раскрывать ход операции

Международное разведывательное сообщество InformNapalm обратил внимание на призыв командующего 3-м армейским корпусом Андрея Билецкого не торопиться со "спойлерами" относительно операции "Вивальди". Речь идет о публикации информации о действиях украинских войск и освобождении территорий в то время, когда операция ещё продолжается в режиме информационного затишья.

В InformNapalm призвали западных OSINT-исследователей, поддерживающих Украину, не превращать анализ обстановки на фронте в соревнование за то, кто первым сдвинет линию на карте и объявит о контроле ВСУ над очередным населённым пунктом. По мнению сообщества, гораздо полезнее использовать OSINT для идентификации российских военных преступников, установления их подразделений и изучения сил и средств противника.

Кроме того, в сообществе призвали изучать российскую технику и логистику, определять местонахождение военных объектов РФ и документировать информацию, которая может быть полезна Украине. При этом такие данные не должны раскрывать ход украинских операций.

В InformNapalm особо подчеркнули: "OSINT должен помогать военным, а не опережать их официальные сообщения".

Отметим, что в августе президент Владимир Зеленский вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и другими офицерами Генштаба посетил фронт. После этого Зеленский сообщил о решении военного командования усилить оборону на Донбассе двумя подразделениями группировки Сил обороны Украины, которая удерживает отдельный участок фронта.

Речь идет о 1-м корпусе "Азов" НГУ, удерживающем позиции возле Доброполья, к западу от направления Дружковка—Константиновка, и о 3-м армейском корпусе, действующем на фронте к северо-востоку от Славянска. OSINT-аналитики предполагали, что этим подразделениям могли поручить участок между флангами, которые они уже удерживают. В частности, речь идет о направлении Славянск—Краматорск, о котором ранее говорил военный обозреватель Машовец.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса рассказал о сроках, которые Кремль установил для российских войск по оккупации Донбасса.