Почався наступ на Донеччині: ЗСУ зачистили інфільтрацію РФ та деокупували населений пункт

Третій армійський корпус ЗСУ розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Українські підрозділи зачистили від російської інфільтрації близько 75 км² та деокупували понад 10 км².

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

За словами бригадного генерала Андрія Білецького, операція триває в режимі максимальної інформаційної тиші.

Під час першого етапу українські військові ліквідували осередки російської інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Корового Яру та Олександрівки. Також Сили оборони звільнили село Середнє Донецької області, яке повністю перебуває під контролем України.

Важливим завданням операції було перерізати логістичні маршрути російських військ. Підрозділи безпілотних систем Третього корпусу завдали ударів по логістиці, після чого російські військові перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України — у Воронезьку область.

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За даними корпусу, на першому етапі російська армія втратила близько 1500 військовослужбовців, понад 12 тисяч безпілотників та кілька сотень одиниць бронетехніки й артилерійських систем. Українська сторона заявляє, що операція завдала значного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ.

Білецький закликав не розголошувати можливу кінцеву мету операції.

"Наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це — лише перший із них", — сказав він.

У корпусі зазначили, що до операції залучені підрозділи 60-ї та 125-ї бригад, батальйонно-тактична група 3-ї штурмової бригади, 3-й окремий розвідувальний батальйон, 25-й окремий танковий батальйон, а також придані підрозділи.

InformNapalm закликав OSINT-спільноту не розкривати перебіг операції

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm звернула увагу на заклик командувача 3-го армійського корпусу Андрія Білецького не поспішати зі "спойлерами" щодо операції "Вівальді". Йдеться про публікацію інформації про дії українських військ і звільнення територій у той час, коли операція ще триває в режимі інформаційної тиші.

В InformNapalm закликали західних OSINT-дослідників, які підтримують Україну, не перетворювати аналіз фронту на змагання за те, хто першим пересуне лінію на карті та оголосить про контроль ЗСУ над черговим населеним пунктом. На думку спільноти, значно корисніше використовувати OSINT для ідентифікації російських військових злочинців, встановлення їхніх підрозділів і дослідження сил та засобів противника.

Також у спільноті закликали досліджувати російську техніку й логістику, геолокувати військові об’єкти РФ та документувати інформацію, яка може бути корисною Україні. При цьому такі дані не мають розкривати перебіг українських операцій.

В InformNapalm окремо наголосили: "OSINT має допомагати військовим, а не випереджати їхні офіційні повідомлення".

Зазначимо, що в серпні президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та іншими офіцерами Генштабу відвідав фронт. Після цього Зеленський повідомив про рішення військового командування посилити оборону на Донбасі двома підрозділами угруповання Сил оборони України, яке утримує окрему ділянку фронту.

Йдеться про 1-й корпус "Азов" НГУ, який тримає позиції біля Добропілля, західніше напрямку Дружківка—Костянтинівка, та 3-й армійський корпус, що діє на фронті на північний схід від Слов’янська. OSINT-аналітики припускали, що цим підрозділам могли доручити ділянку між флангами, які вони вже утримують. Зокрема, йдеться про напрямок Слов’янськ—Краматорськ, про який раніше говорив військовий оглядач Машовець.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповідав про терміни, які Кремль визначив російським військам для окупації Донбасу.