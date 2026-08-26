Донбас посилять нові підрозділи ЗСУ: хто увійде до складу (відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту та оголосив про появу оновлених військових угрупувань у Донецькій області. Ідеться про 1 корпус "Азов" Національної гвардії з командиром Денисом Прокопенком "Редисом" та 3 армійський корпус ЗСУ з командиром Андрієм Білецьким. Які завдання отримали корпуси та як планують посилити лінію оборони на півдні?

Разом з президентом, поруч з лінією фронту побував головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та міністр оборони Євгеній Хмара, сказав Зеленський у відео на Facebook. При цьому запис зроблено на тлі стелли на в'їзді у Запоріжжя. Глава держави пояснив, що будуть робити певні кроки для посилення оборони у Донецькій та Запорізькій областях.

"Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія золотою зіркою Героя", — пролунало на відео.

Крім того, відбулось спілкування з командирами на Запорізькому напрямку. Зі слів Зеленського, ці підрозділи підсилять наземними роботизованим комплексами. Також була згадка про мідлстрайк, робота яких має стати більш системною.

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"Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків", — сказав президент.

Зеленський відзначив вдалу наступальну операцію на Олександрівському напрямку, визнав існування непростих відтинків фронту, згадав про воїнів, які тримають позиції у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Президент назвав успіхи на Олександрівському напрямку "однією з історичних операцій" та окремо подякував командувачу ДШВ генералу Олегу Апостолу.

Зауважмо, стела, біля якої записав відео Зеленський, розташована на північній околиці Запоріжжя, а відстань до лінії фронту — близько 40 км.

Війна РФ проти України — деталі

На заяву Зеленського відреагував командувач СБС Роберт Бровді. У Telegram-каналі командира з'явився допис, у якому говорилось про Smart War, "мережецентричну війну" і "тотальну синхронізацію" з операторами дронів.

Війна РФ проти України — Бровді про заяви Зеленського щодо Донбасу 26 серпня Фото: Скриншот

Тим часом в аналітичному Telegram-каналі InFactum опублікували орієнтовну схему розміщення підрозділів 1 корпусом "Азову" НГУ (західніше Дружківки) та 3 армійським корпусом (північніше Слов'янська). Зауважується, що, ймовірно, поділять 100-кілометровий відтинок фронту, біля якого вони тримають оборону.

Війна РФ проти України — орієнтовні позиції "Азову" та 3 АК на Донбасі 26 серпня Фото: In Factum

Зазначимо, у серпня новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та президент Зеленський повідомили про звільнення понад 745 кв. км у Дніпропетровській області. З'ясувалось, що з січня 2026 року тривали приховані контрнаступальні дії на Олександрівському напрямку, а про успіхи повідомили лише у серпні.

Нагадуємо, 26 серпня ексспецпредставник США Кіт Келлог висловився щодо планів РФ на продовження війни й на те, який регіон цікавить Путіна в першу чергу. Крім того, у мережі з'явились документи "Сбербанка России", які викрали хакери: у "зливах" — вісім сценаріїв різних варіантів виграшу чи програшу РФ.