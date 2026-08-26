Ставлять 7% на перемогу РФ: хакери Black Mirror опублікували внутрішній документ "Сбербанка"

Витік документів "Ощадбанку Росії" (рос. "Сбербанк России") від хакерів Black Mirror показав, що банкіри ймовірність військової перемоги Росії оцінили у 7 відсотків. У перехопленому листуванні глави банку Германа Грефа є вісім сценаріїв завершення війни. Найбільше шансів — у "заморозки" з частковим зняттям санкцій, який пропонує президент США Дональд Трамп. Які сценарії бачать банкіри РФ та на чому ґрунтуються їхні оцінки?

Хакери Black Mirror опублікували внутрішній документ "Ощадбанку РФ", який проаналізувало росЗМІ The Insider. "Злив" — це 17-сторінковий документ, у якому банківські фахівці зібрали інформацію про поточний та прогнозований економічний стан РФ (наприклад дефіцит бюджету 4,58 трлн руб, нестача до 400 тис. робітників, 15% ставка), про дії України на війні, про спроможності російської армії, про втрати ЗС РФ (20-25 тис. осіб на місяць) та про загрозу мобілізації (її відкидають через політичні ризики). Першоджерело інформації — публікація у Telegram-каналі хакерів, яка з'явилась 24 серпня, при цьому аналітичну записку про війну в Україні писали у квітні 2026 року.

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Витік документів Ощадбанку РФ — що з'ясували хакери

У матеріалі наводяться назви сценаріїв з документів "Ощадбанку РФ" та основні характеристики/умови спрацювання того чи іншого варіанту подій. Внутрішній документ "Ощадбанку РФ" показав, що ймовірність миру на умовах України та мир на умовах компромісу мають найменше шансів. Затяжна війна чи виснаження Заходу — майже однакова ймовірність на рівні 12-15%. Два найімовірніших сценарії — заморозка Трампа та корейський варіант.

Сценарій 1 — повна перемога РФ, ймовірність якої оцінили у 7%, а час на виконання — 12-24 місяців.

Сценарій 2 — "виснаження Заходу" та мир на умовах РФ, ймовірність 12%, час 12-18 місяців.

Сценарій 3 — "угода Трампа", коли станеться заморожування війни з частковим зняттям санкцій, ймовірність 32%, час 6-12 місяців.

Сценарій 4 — "корейський варіант", коли відбувається припинення вогню без оголошення кінця війни, ймовірність 22%, час 6-18 місяців.

Сценарій 5 — затяжна війна ще на два-три роки, ймовірність 15%, час 24-36 місяців.

Сценарій 6 — компромісний мир, ймовірність 5%, час 12-24 місяців.

Сценарій 7 — мир на умовах України та Європи, ймовірність 2%, час 24-36+ місяців.

Сценарій 8 — "чорні лебеді" та "дика карта", коли стається сукупність різних сценаріїв, час — невідомий.

Серед іншого, у витоку документів "Ощадбанку" вказано, що крилата ракета "Фламінго" справді існує і росіяни оцінюють її дальність у 1 тис. км, потужність виготовлення — по 50 шт. на місяць, перше використання — лютий 2025 року (ймовірно, Капустин Яр), ППО РФ перехопило 4 ракети (їх справді складно виявляти) Крім того, визнають посилення ударів по стратегічних об'єктах РФ (втрачено 10-15% нафтопереробних потужностей), атаки дронів на відстань понад 1000 км, суттєві ураження аеродромів та військових літаків, вибивання 35% ППО без відновлення.

Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 1 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 2 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 3 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 4 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 5 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 6 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 7 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 8 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 9 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 10 Війна РФ проти України — злив Black Mirror про "Сбербанк" РФ сторінка 11

Війна РФ проти України — деталі

Зазначимо, 26 серпня Фокус писав про оцінку спецпредставника США Кіта Келлога щодо подальшого перебігу війни РФ проти України. На думку Келлога, російський диктатор Путін не спиниться і поки не ясно, коли настане мир. Водночас американський генерал сказав, що Україні відносно вигідна тривала війна, бо тоді Кремль безумовно зрозуміє, що не зможе виграти.

Нагадуємо, речник Путіна Дмитро Пєсков висловився щодо чергового мирного плану про завершення війни РФ проти України, у якому ішлося про буферну зону на Донбасі під керуванням третіх країн.