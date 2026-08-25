Жодна третя сторона не може керувати Донбасом: у Путіна відповіли на нову пропозицію Зеленського

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на заяви українського президента Володимира Зеленського, який повідомив про новий мирний план, що розробила Україна спільно з представниками США та ЄС.

Представник Кремля заявив, що нібито Донбас входить до складу Росії і управління цим регіоном не може здійснюватися якоюсь третьою стороною, цитує його слова російське видання "Інтерфакс".

"У цьому контексті я б все-таки сказав, що Донбас є територією Російської Федерації, суб’єктом Російської Федерації. І навряд чи якась третя сторона може займатися управлінням регіонами РФ", — сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, що раніше український президент Володимир Зеленський заявив про те, що можливим варіантом завершення війни РФ в Україні може стати створення буферної вільної економічної зони на Донбасі під контролем третьої сторони. Також у мирній пропозиції йдеться про припинення вогню, взаємний відхід російських та українських військ від лінії фронту.

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План передбачає кілька основних частин. Перша — припинення вогню. Друга — створення вільної економічної зони. Саме задля цього Україна та Росія мають синхронно відвести свої війська на певну відстань. А територія з якою вивели війська може стати буферною зоною під управлінням третьої сторони, але про формат цього управління наразі нема подробиць.

Натомість третя частина стосується подальших дій ЄС і НАТО. Зокрема кроків, на які готова піти Україна в межах цих домовленостей.

Також повідомлялося, що, можливо, представник Папи привіз до Москви мирний план, який розробляли Україна, Європа та США, і саме його обговорювали на зустрічі.

25 серпня архієпископ Пол Річард Галлахер провів переговори з головним дипломатом Кремля Сергієм Лавровим. Це перша особиста зустріч представників Святого Престолу та РФ за останні п’ять років.