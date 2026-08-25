Никакая третья сторона не может управлять Донбассом: в Путина ответили на новое предложение Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил о новом мирном плане, разработанном Украиной совместно с представителями США и ЕС.

Представитель Кремля заявил, что якобы Донбасс входит в состав России и управление этим регионом не может осуществляться какой-либо третьей стороной, — цитирует его слова российское издание "Интерфакс".

"В этом контексте я бы всё-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. И вряд ли какая-либо третья сторона может заниматься управлением регионами РФ", — заявил Песков журналистам.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из возможных вариантов прекращения войны РФ в Украине может стать создание буферной свободной экономической зоны на Донбассе под контролем третьей стороны. Также в мирном предложении речь идет о прекращении огня и взаимном отходе российских и украинских войск от линии фронта.

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План предусматривает несколько основных частей. Первая — прекращение огня. Вторая — создание свободной экономической зоны. Именно для этого Украина и Россия должны синхронно отвести свои войска на определённое расстояние. А территория, с которой выведены войска, может стать буферной зоной под управлением третьей стороны, но о формате этого управления пока нет подробностей.

В свою очередь, третья часть касается дальнейших действий ЕС и НАТО. В частности, мер, на которые готова пойти Украина в рамках этих договоренностей.

Также сообщалось, что, возможно, представитель Папы привез в Москву мирный план, который разрабатывали Украина, Европа и США, и именно его обсуждали на встрече.

25 августа архиепископ Пол Ричард Галлахер провёл переговоры с главным дипломатом Кремля Сергеем Лавровым. Это первая личная встреча представителей Святого Престола и РФ за последние пять лет.