Представитель Папы впервые за пять лет прибыл в Москву: о чем он говорил с Лавровым

Представитель Папы Пол Ричард Галлахер прибыл с визитом в Россию, где провел встречу в Москве с Сергеем Лавровым и призвал прекратить конфликт.

В столице России секретарь по отношениям с государствами Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер провел переговоры с главным дипломатом Кремля Сергеем Лавровым. Это первая личная встреча представителей Святого Престола и РФ за последние пять лет, пишет издание Reuters и Sky News.

Встреча Ричард Галлахера с Лавровым: что известно

В частности, во время совместной пресс-конференции архиепископ Галлахер отметил важность дипломатии и диалога, а также заявил, что война длится четыре года и "создает новые жертвы… и делает будущее примирение еще сложнее".

"Поэтому срочно и необходимо прекратить конфликт и смотреть дальше", — сказал он, выступая рядом с Лавровым.

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Также они обсудили мирное урегулирование войны РФ в Украине и договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере — в частности, по защите и помощи детям, пострадавшим от войны.

Кроме того, Галлахер подтвердил намерения Папы способствовать переговорному процессу, заявив, что Святой Престол "продолжит оказывать мощную духовную, дипломатическую и гуманитарную поддержку, внося свой вклад и предлагая пространство для диалога".

Также стало известно, что визит стал первым приездом Галлахера в Москву с 2021 года. В последний раз он проводил переговоры с Лавровым еще до начала полномасштабного вторжения.

Ранее в СМИ даже появилась информация, что, возможно, Галлахер привез в Москву мирный план, разрабатываемый Украиной, Европой и США, и именно его обсуждали на встрече.

Визит в Россию Джона Рэтклиффа: что известно

Следует отметить, что визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию совпал с поездкой директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

За это представители Америки попросили Украину приостановить удары по Москве, пока в российской столице находится директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В Белом доме также попросили Украину не наносить удары по России с понедельника по среду. В частности, не бить ракетами и дронами по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам РФ.

Известно, что Рэтклифф вылетел из Вашингтона 23 августа и сначала прибыл в Латвию на правительственном самолете США. 25 августа он отправился из Риги в Москву на самолете ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, приземлившемся в аэропорту "Внуково".

По данным Flightradar24, самолет с серийным номером 07-7181 и позывным RCH4555 вылетел из Риги около 08:50 по московскому времени и приземлился во "Внуково" примерно в 10:04. В Ригу этот борт прибыл 23 августа.

А визит Рэтклиффа в Москву также стал самым высокопоставленным визитом представителя администрации Дональда Трампа в Россию после января.