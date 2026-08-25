Самолет ВВС США в Москве: Boeing C-17 внезапно прилетел во Внуково — что известно

Утром 25 августа в московский аэропорт Внуково прилетел военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Он прибыл из Риги.

Об этом сообщило российское издание РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Самолет с бортовым номером RCH4555 вылетел из Риги около 8:50 по московскому времени и примерно в 10:04 приземлился во Внуково.

Согласно данным о предыдущих полетах, самолет прибыл в Ригу 23 августа. Его предыдущим пунктом назначения был город Кэмп Спрингс в штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. На нем базируется президентский самолет Air Force One.

Полет самолета Фото: Скриншот

Пока Flightradar24 не отслеживает полет RCH4555. Сервис отмечает, что самолет находится вне зоны покрытия или уже приземлился.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о прибывшем в Москву самолете США. По его словам, встреча с представителями Белого дома на этой неделе не запланирована. РБК обратился за комментариями в Росавиацию, аэропорт Внуково и посольство США.

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Волонтер и экссоветник министра обороны Украины Сергей Стерненко предположил, что прилет самолета может быть связан с обменом заключенными. Ранее во время обменов между РФ и США в Москву прилетали американские военные самолеты.

Напомним, ранее сообщалось, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны были приехать в Украину 24 августа в День независимости. Однако их визит отложили из-за усиления ракетных и беспилотных атак по Киеву, сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфогл.

Тем временем в июле глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул о так называемом "духе Анкориджа", намекнув на возможные договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным после их встречи на Аляске в августе 2025 года. Во время встречи с Лавровым на Филиппинах госсекретарь США Марк Рубио заявил, что для продолжения мирных переговоров нужны новые идеи.