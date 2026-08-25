Самолет ВВС США в Москве: Boeing C-17 внезапно прилетел во Внуково — что известно
Утром 25 августа в московский аэропорт Внуково прилетел военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Он прибыл из Риги.
Об этом сообщило российское издание РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Самолет с бортовым номером RCH4555 вылетел из Риги около 8:50 по московскому времени и примерно в 10:04 приземлился во Внуково.
Согласно данным о предыдущих полетах, самолет прибыл в Ригу 23 августа. Его предыдущим пунктом назначения был город Кэмп Спрингс в штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. На нем базируется президентский самолет Air Force One.
Пока Flightradar24 не отслеживает полет RCH4555. Сервис отмечает, что самолет находится вне зоны покрытия или уже приземлился.
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о прибывшем в Москву самолете США. По его словам, встреча с представителями Белого дома на этой неделе не запланирована. РБК обратился за комментариями в Росавиацию, аэропорт Внуково и посольство США.
Волонтер и экссоветник министра обороны Украины Сергей Стерненко предположил, что прилет самолета может быть связан с обменом заключенными. Ранее во время обменов между РФ и США в Москву прилетали американские военные самолеты.
Напомним, ранее сообщалось, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны были приехать в Украину 24 августа в День независимости. Однако их визит отложили из-за усиления ракетных и беспилотных атак по Киеву, сообщил журналист Радио Свобода Алекс Рауфогл.
Тем временем в июле глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул о так называемом "духе Анкориджа", намекнув на возможные договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным после их встречи на Аляске в августе 2025 года. Во время встречи с Лавровым на Филиппинах госсекретарь США Марк Рубио заявил, что для продолжения мирных переговоров нужны новые идеи.