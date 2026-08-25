Літак ВПС США у Москві: Boeing C-17 раптово прилетів у Внуково — що відомо

Уранці 25 серпня до московського аеропорту Внуково прилетів військово-транспортний літак ВПС США Boeing C-17 Globemaster III. Він прибув із Риги.

Про це повідомило російське видання РБК з посиланням на дані сервісу Flightradar24.

Літак з бортовим номером RCH4555 вилетів із Риги близько 8:50 за московським часом і приблизно о 10:04 приземлився у Внуково.

Згідно з даними про попередні польоти, літак прибув до Риги 23 серпня. Його попереднім пунктом призначення було місто Кемп-Спрінгс у штаті Меріленд, де розташована авіабаза Ендрюс. На ній базується президентський літак Air Force One.

Політ літака Фото: Скриншот

Наразі Flightradar24 не відстежує політ RCH4555. Сервіс зазначає, що літак перебуває поза зоною покриття або вже приземлився.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про літак США, який прибув до Москви. За його словами, зустріч із представниками Білого дому цього тижня не запланована. РБК звернувся за коментарями до Росавіації, аеропорту Внуково та посольства США.

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Волонтер і ексрадник міністра оборони України Сергій Стерненко припустив, що приліт літака може бути пов’язаний з обміном в’язнями. Раніше під час обмінів між РФ та США до Москви прилітали військові американські літаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали приїхати до України 24 серпня на День незалежності. Однак їхній візит відклали через посилення ракетних і безпілотних атак по Києву, повідомив журналіст “Радіо Свобода” Алекс Рауфогл.

Тим часом у липні глава МЗС РФ Сергій Лавров згадав про так званий “дух Анкориджа”, натякнувши на можливі домовленості між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним після їхньої зустрічі на Алясці у серпні 2025 року. Під час зустрічі з Лавровим на Філіппінах держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для продовження мирних переговорів потрібні нові ідеї.