Говорил о прическе: Лавров необычно отреагировал на вопрос о войне в Украине (видео)

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отказался отвечать на вопросы после переговоров в Маниле, сообщили СМИ. После встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио российский чиновник сделал вид, что не расслышал вопрос, затем замолчал на несколько секунд, подбирая слова для ответа. На видео в сети видно, что ответ Лаврова далек от вопроса о войне РФ против Украины, который он услышал.

Лаврова засыпали вопросами о завершении войны в Украине во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле на Филиппинах 23 июля 2026 года, говорится в материале СМИ "Радио Свобода". В полуминутном репортаже с места событий СМИ показало настроение главы МИД РФ. Кадры показали, что российский топ-чиновник и представитель Кремля не был склонен давать обширные комментарии по итогам беседы с Рубио.

На коротком видео видно, как журналист Алекс Рауфоглу дважды обращался к Лаврову по поводу ситуации в Украине. Первый вопрос — "Когда РФ завершит войну в Украине?" — прозвучал, когда российский чиновник сидел за столом переговоров. Чиновник сделал вид, что не расслышал вопрос, попросил говорить громче, а повтор фразы вообще проигнорировал. Следующий вопрос прозвучал после переговоров, когда Лавров спускался по эскалатору. Журналист поинтересовался, готова ли Россия прекратить огонь в Украине. Глава МИД РФ сначала снова переспросил, затем отвернулся и помолчал семь секунд, а потом сказал, что у Алекса Рауфоглу "хорошая прическа".

Відео дня

На странице Алекса Рауфоглу в Instagram можно увидеть, что это белый мужчина с классической прической, который входил в группу журналистов во время переговоров между РФ и США на Филиппинах. Среди прочего, журналист опубликовал краткий комментарий Марка Рубио перед встречей, в котором тот заявил, что США готовы выступить в роли посредника, чтобы "положить этому конец".

Мирные переговоры — подробности

Отметим, что Фокус писал об итогах мирных переговоров по поводу войны РФ против Украины, которые лаконично изложил Марко Рубио. По словам госсекретаря США, Белый дом готов содействовать завершению войны. Рубио охарактеризовал беседу как "хорошую" и "честную". Кроме того, на портале МИД РФ появилось официальное заявление о встрече в Маниле. Как сообщило российское ведомство, Лавров рассказал Рубио о "реальной ситуации на фронте в Украине". Кроме того, россияне выразили протест против предоставления Украине западного вооружения, а также против западных стран, которые якобы пытаются "дестабилизировать РФ и нанести ей стратегическое поражение".

Накануне, 22 июля, Лавров анонсировал беседу с Рубио. Представитель Кремля заявил, что будет уточнять вопрос о "духе Анкориджа", от которого США якобы отказались. При этом чиновник добавил, что именно россияне подразумевают под этим духом. По его словам, год назад, на Аляске, РФ озвучила США свои требования в отношении Украины, а США это "молча выслушали". СМИ напомнили, о чём могла идти речь: Кремль требовал, чтобы Украина отвела войска из Донецкой области, а в обмен на это пообещал возможный вывод войск из Сумской и Харьковской областей.

Предыдущая личная встреча Лаврова и Рубио состоялась в феврале 2025 года, когда президент США Дональд Трамп надеялся на скорейшее завершение войны в Украине.

Напоминаем, что агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле рассказало, как изменилась позиция диктатора Путина летом 2026 года.