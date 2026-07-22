Никаких сценариев с возвращением ВОТ: Путин изменил подход к мирному соглашению, — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин не планирует возвращать Украине оккупированные территории в рамках какого-либо мирного соглашения, если оно когда-нибудь будет подписано, говорится в материале западных СМИ. Россияне по-прежнему намерены полностью оккупировать оставшуюся часть Донецкой области, а некоторые районы Украины рассматривают в качестве буферной зоны. Как изменилась позиция Путина после заявлений Соединённых Штатов Америки об отсутствии "духа Анкориджа"?

Информацию о дальнейших планах российского диктатора относительно мирных переговоров и завершения войны опубликовало агентство Bloomberg. В материале, появившемся после неформальной встречи представителей РФ и Германии в Азербайджане, приводятся ссылки на неназванные источники в Кремле. Источники сообщили, что Путин якобы полностью отказался от каких-либо "территориальных уступок", поскольку ему кажется, что "потерпели крах" договоренности с президентом Трампом в Анкоридже, достигнутые летом 2025 года.

СМИ кратко описали дальнейшие планы РФ. Указывается, что Кремль хочет захватить восточную часть Донецкой области. При этом речь не идет об отступлении или "возвращении" частей Харьковской и Сумской областей, которые будут выполнять роль "буфера" между Украиной и Россией. В статье напомнили, что позиция Путина "укрепилась" на фоне серии ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Кроме того, Трамп одобрил законопроект покойного сенатора Линдси Грэма, согласно которому на нефть из РФ вводятся пошлины в размере 100%.

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Bloomberg уточнило, в чём же могли заключаться обещания, на которые ссылаются Путин и Кремль, несмотря на опровержения Белого дома. Речь могла идти о том, что Украина выводит войска из не оккупированной на тот момент части Донецкой области. В свою очередь Москва якобы обещала, что может вывести войска из Сумской и Харьковской областей. При этом Трамп говорил, что решение — за президентом Украины Владимиром Зеленским, а Путин якобы пообещал прекратить огонь и начать мирные переговоры, если Киев согласится на его условия.

В статье также напомнили, на каком этапе находятся мирные переговоры на сегодняшний день. В частности, в июне Зеленский предложил Путину встретиться и поговорить о завершении войны, Путин ответил, что этого не будет, поскольку Украина наносит удары по РФ, а в Вашингтоне госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Анкоридже не было никаких договоренностей.

Мирные переговоры — подробности

Отметим, что на аналитической карте проекта DeepState указано, что ориентировочная площадь подконтрольной Украине части Донецкой области составляет около 4 тыс. кв. км: это примерно шестая часть от общей площади в 26 тыс. кв. км. Также карта показывает около десятка прорывов ВС РФ на границе Сумской области и несколько — в Харьковской области.

Мирные переговоры — какую часть Донецкой области планирует оккупировать РФ по состоянию на 22 июля 2026 года Фото: DeepState

Тем временем появились реакции сразу двух высокопоставленных чиновников РФ с новыми комментариями о войне против Украины и мирных переговорах. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявил, что планирует провести переговоры с Марко Рубио, чтобы узнать обновленную позицию США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков провел брифинг, на котором еще раз повторил, что РФ завершит войну при условии капитуляции Украины, а условия капитуляции были озвучены два года назад.

Мирные переговоры — комментарий Пескова, 22 июля 2026 года Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал о предложении Зеленского относительно мирных переговоров, о котором стало известно в июне 2026 года. Глава украинского государства встречался с российским олигархом и через него передал Путину предложение о встрече по вопросам прекращения огня и завершения войны. После отказа российского диктатора Зеленский 25 июня объявил о 40-дневной спецоперации по принуждению РФ к миру.

Напоминаем, что в июне Путин вновь публично озвучил свои требования к Украине в рамках мирных переговоров: на какие "соглашения" ссылался диктатор.