Путин заявил о готовности РФ к мирным переговорам: какие условия он выдвигает

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов начать мирные переговоры на основе Стамбульских соглашений, заключенных четыре года назад.

Новое заявление Путина о мире прозвучало днём 23 июня во время выступления перед членами правительства, сообщило российское агентство ТАСС. Глава Кремля признал, что видит удары Украины по целям на российской территории, и предупредил, что все ответственные лица должны проследить, чтобы их больше не было. По оценке кремлевского диктатора, Украина пытается занять сильные позиции для переговоров, но он на это не обращает внимания. Кроме того, Путин заявил, что может возобновить мирные переговоры на основе договоренностей в Стамбуле (2022 год), на основе его тезисов на заседании МИД РФ (2024), с учетом достижений Анкориджа (лето 2025) и на основе "реалий на местах" (2026).

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Помимо тезисов об условиях переговоров, Путин в очередной раз назвал Украину "неонацистским режимом" и заверил, что ничего подобного в мире не было со времён Второй мировой войны. Также выяснилось, что Украина якобы "теряет одну территорию за другой" и при этом хочет "сорвать туристический сезон": по словам главы Кремля, об этом поступает информация "по разным каналам". Еще один тезис касался "удара по Старобельску" и "удара по автобусу с белорусскими детьми". По мнению Путина, такие "инциденты" должны вдохновить солдат ВС РФ лучше воевать.

Мирные переговоры — новые заявления Путина 23 июня Фото: Скриншот

Мирные переговоры — подробности

Фокус писал о "договоренностях", на которые ссылался Путин в ходе выступления 23 июня.

"Стамбульские договоренности" (весна 2022 года) — это требования Кремля о том, чтобы Украина объявила о вечном нейтралитете, отказ от вступления в НАТО, ограничила численность вооруженных сил 300 тыс. человек и не имела тяжелого вооружения, получила "гарантии безопасности" от США, Великобритании, Китая, а РФ имела бы право наложить вето на любое решение этих гарантов. Кроме того, вопрос о Крыме откладывали на 15 лет, а "ДНР-ЛНР" должны дополнительно обсудить.

Выступление на заседании МИД РФ в июне 2024 года — это заявления Путина о том, что для завершения войны Украина должна без боя покинуть Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, все оккупированные территории должны быть признаны российскими, НАТО должно гарантировать невступление Украины, а Запад — безоговорочно отменить все санкции.

" Договоренности в Анкоридже" в августе 2025 года — итоги встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся на Аляске. После недолгой беседы Трамп покинул встречу, не рассказав о результатах, а Путин и другие представители Кремля начали говорить о "духе Анкориджа" — о каких-то договоренностях и обещаниях, которые якобы получили от Белого дома. Точное содержание этих договоренностей неизвестно, но Трамп после этого продолжал говорить, что Украине и РФ нужно просто перестать воевать: оружие при этом продавал, а военную помощь не оказывал.

Отметим, что 23 июня Путин уже высказывался о возможности мирных переговоров с президентом Зеленским. Глава Кремля посетил торжества по случаю выпуска в военных институтах. Во время выступления он заявил, что отказывается от переговоров, поскольку Украина наносит удары по РФ.

Напоминаем, что предыдущий случай, когда Путин отказался от переговоров, — это выступление 4 июня, после удара по Санкт-Петербургу.