Настаивает на "договоренностях" с Аляски: Путин отверг посредничество Европы в мирных переговорах, — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин отказался от посредничества европейских лидеров в переговорах об урегулировании войны в Украине. Глава Кремля настаивает на договоренностях, которые были достигнуты во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в прошлом году.

Путин продолжает подчеркивать мирное соглашение, которое якобы было достигнуто в Анкоридже. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Как Европейский Союз или отдельные страны ЕС могут выступать посредниками, если они непосредственно помогают стране, с которой мы находимся в вооруженном конфликте? Как они могут быть посредниками? Посредничество предполагает нейтралитет", — заявил глава Кремля во время встречи с иностранными медиа в Санкт-Петербурге.

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что Великобритания, Германия и Франция рассматривали возможность переговоров с участием России и Украины и обсуждали это в частности с представителями из Киева.

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Путин также упоминал о том, что якобы в Анкоридже достиг с Трампом договоренностей по "компромиссному мирному соглашению". Участие ЕС в переговорном процессе российский диктатор видит лишь в попытках убедить "киевский режим" согласиться на те компромиссы. В частности речь идет о требовании выхода Украины из остальных территорий Донецкой области, на что Киев не согласился.

Путин предлагает своего посредника: кто он?

Глава Кремля подчеркнул, что Москва хочет знать, кто может представлять Европу на любых переговорах. По его словам, это должны быть люди, "которым можно доверять". Он предложил собственного посредника — бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

"Он не является другом Путина. Он — немецкий государственный деятель, и, по моему мнению, один из лучших, потому что имеет собственную позицию и мужество ее отстаивать", — заявил российский диктатор.

Стоит заметить, что о кандидатуре Шредера Путин говорит уже не впервые. В мае министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе сказал в комментарии Укринформу, что Киев не поддерживает такое предложение, поскольку этот немецкий чиновник считается близким к главе Кремля.

Напомним, 4 июня Путин ответил, готов ли подписывать мирное соглашение с Зеленским и что скажет ему при встрече.

Также Путин назвал главное условие для завершения войны в Украине.