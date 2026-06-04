"Нашли бы способ, как это оформить": Путин ответил, готов ли подписывать мирный договор с Зеленским (видео)

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность подписания мирного соглашения с президентом Украины Владимиром Зеленским, несмотря на вопросы о его "легитимности".

Мирное соглашение с Украиной Путин готов подписывать с лицами, которые "безусловно являются в полном смысле легитимными". Об этом он заявил во время общения с журналистами 4 июня, передает российское медиа ТАСС.

"Там (в Киеве — ред.) есть много вариантов — председатель Верховной Рады, возможно, сам Зеленский. Если бы было желание, то мы бы нашли способ, как это (мирное соглашение — ред.) оформить", — сказал Путин.

При этом он отметил, что полномочия Владимира Зеленского как президента "закончились еще в мае 2024 года".

"Будут ли таки выборы или нет? Сейчас уже никто об этом не говорит", — отметил российский диктатор, добавив, что вопрос о том, является ли Зеленский "законным представителем Украины" должны выяснять юристы.

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Путин также ответил, что скажет, если в конце концов встретится с Владимиром Зеленским для заключения мирного соглашения.

"Слава богу, что все закончилось", — отметил глава Кремля.

Другие заявления Путина

Во время разговора с прессой 4 июня российский диктатор также сделал ряд других заявлений относительно войны в Украине, в частности:

вывод Вооруженных сил Украины с Донбасса является главным условием для мира в Украине, РФ хочет дипломатического выяснения вопроса с Киевом;

Путин не исключает ударов баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по городам Украины, и рассказал, зачем РФ атаковала "сарай".

Напомним, также вечером 4 июня Владимир Зеленский обратился к Путину в открытом письме, предложив встречу в формате "один на один".