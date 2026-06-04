Путин пригрозил новыми ударами "Орешником" и рассказал, зачем атаковали "сарай" (видео)

Владимир Путин на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что не исключает нових ударов баллистической ракетой "Орешник" городам Украины.

Отвечая на вопрос о применении этого оружия, он сказал, что до сих пор "Орешник" в боевых целях не применялся. А ударили баллистической ракетой за минимум 40 млн долларов туда "где было удобно посмотреть результаты", цитирует российского диктатора издание Moscow Times.

"Это касается и Белой Церкви, и района ДНР (Донецкая область – ред.). Туда потом залетели наши дроны и посмотрели до миллиметра. Для нас это важно, чтобы в будущем посмотреть на применение "Орешника" по целям, в том числе, в районе городской застройки", — сказал Путин.

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Одновременно он вновь заявил о планах захватить весь Донбасс, подчеркнув, что не видит в этом противоречия с возможным заключением мирной сделкой.

"Во-первых, одно другого не исключает. Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку — это противоречит друг другу? Почему вы решили, что это находится в противоречии?", — ответил он на вопрос журналиста.

Путин о ракете "Орешник" – что он сказал

У России появляются новые ударные системы, это касается и "Орешника";

По Украине не было ни одного боевого применения "Орешника" в полном смысле слова;

"Орешником" ударили по "сараю" на Украине, чтобы посмотреть, как легли блоки, это нужно для будущего применения оружия;

Путин не исключил в будущем решений о полноформатном применении "Орешника" по целям, в том числе в районе городской застройки.

Напомним, ранее стало известно, что российский "Орешник" упал в районе Авдеевки-Ясиноватой на ВОТ Донецкой области, рядом с Донецком.

Также эксперты нашли у "Орешника" крупный недостаток.