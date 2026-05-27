"Орешник" — это не чудо-оружие: у главной ракеты Путина нашли крупный недостаток, — WELT

Россия применила ракету средней дальности "Орешник" во время атаки на Украину в ночь на 24 мая. В итоге она попала в гаражи в Белой Церкви, а эксперты, изучив все аспекты полета гиперзвуковой ракеты, сделали вывод, что она не так страшна, как ее пытаются представить в Кремле.

Россия применила свою гиперзвуковую ракету "Орешник" против Украины. Баллистическая ракета средней дальности считается практически неперехватываемой, хоть это и возможно. Но у этого оружия есть существенный недостаток. Немецкое издание WELT объяснило какой.

"Эта ракета запускается с пустыми боеголовками. Это, конечно, должно иметь символическое значение", — говорит эксперт по безопасности Нико Ланге.

В ночь на прошлое воскресенье с российского полигона Капустин Яр запустили ракету диаметром почти 20 метров. Твердотопливный двигатель разогнал почти 40-тонное оружие до гиперзвуковой скорости за считанные секунды, выводя его на траекторию над западной Россией в сторону Украины.

На заключительном этапе полета "Орешник", предположительно, достигнул скорости, превышающей 10 Махов, то есть более 12 000 километров в час. А затем рухнул к югу от Киева, в Белой Церкви, в гаражах. Обошлось без жертв.

Для уничтожения нескольких сараев и гаражей военные Путина применили ракету, стоимость производства которой, по оценкам аналитиков, составляет десятки миллионов долларов. Военный эффект, если сравнивать с затраченными ресурсами, остался значительно ограниченным.

"Орешник" чрезвычайно быстр и может нести несколько обычных боеголовок общим весом около 1,5 тонн на расстояние до 5000 километров. Из-за своей траектории его трудно обнаружить и еще труднее перехватить. В то же время, однако, очевидно, что точность не особенно высока.

Военные эксперты отметили, что хоть в Кремле и стараются создать "Орешнику" угрожающую репутацию, но у него есть ряд недостатков.

Ракета "Орешник" — почему ее репутация страшнее, чем реальность

Даже гиперзвуковое оружие не может противостоять законам физики. При входе в атмосферу на гиперзвуковых скоростях вокруг ракеты образуется плазменный слой, нагретый до нескольких тысяч градусов. Это может нарушить или полностью заблокировать радио- и спутниковые сигналы. В результате непрерывная коррекция курса становится затруднительной, особенно на чрезвычайно высоких скоростях.

"Орешник" технически основан на ядерной ракете средней дальности РС-26 "Рубеж". Однако, поскольку он не несет ядерной боеголовки, его взрывная мощность ограничена при обычном применении. Точечные удары по отдельным военным целям требуют высокой точности при использовании обычных боеголовок. "Орешник" пока не продемонстрировал такой точности, и его военный эффект был минимальным в предыдущих развертываниях в прошлом году. "Орешник» лучше подходит для запугивания и демонстрации политической власти".

Именно это делает оружие парадоксальным: оно потенциально слишком неточное для точечных ударов и в то же время чрезвычайно трудно перехватываемое. "Орешник" запускается с мобильных пусковых установок и может нести несколько отдельных возвращаемых аппаратов.

Российский "Орешник" — как его можно перехватить

Украинской ПВО трудно перехватить "Орешник": гиперзвуковое оружие необходимо обнаружить и уничтожить как можно раньше – в идеале, еще за пределами атмосферы. Если это не удается, и отдельные боеголовки "Орешника" разделяются на заключительном этапе, ПВО должны одновременно поражать несколько чрезвычайно быстро движущихся целей.

В таких ситуациях обычные системы ПВО быстро достигают своих пределов. Системы, подобные немецкой "Ирис-Т" (IRIS-T), весьма эффективны против беспилотников, крылатых ракет и самолетов, но не предназначены для перехвата гиперзвуковых баллистических целей.

Даже "Патриот", стандартная система ПВО НАТО, может поразить "Орешник" только при благоприятных условиях и требует новейших зенитных ракет третьего поколения. Patriot перехватывает российские гиперзвуковые "Кинжалы", но "Орешник" летает выше и быстрее.

Поэтому западные производители создают новое поколение зенитных ракет: системы, подобные израильско-американской Arrow 3 или американская система THAAD эффективна только против баллистических ракет за пределами атмосферы – она не может перехватывать низколетящие крылатые ракеты или самолеты.

Преимущество перехвата на большой высоте, относительно скоро после запуска, заключается в том, что ракета все еще находится на предсказуемой баллистической траектории до отделения ее возвращаемых аппаратов. Это короткое окно возможностей предоставляет наибольшие шансы на успешный перехват.

Поэтому ракета "Орешник", вероятно, не является "неперехватываемой", как утверждает Владимир Путин, просто для нее нужны особая система перехвата: датчики с огромной дальностью действия, спутниковые системы раннего предупреждения и чрезвычайно дорогие специализированные ракеты-перехватчики.

Но есть и вариант Украины, которая борется с угрозой в зародыше, буквально "на земле": например, с помощью ударов беспилотников по российским пусковым и подготовительным объектам, таким как полигон Капустин-Яр.

"Удар в Белой Церкви демонстрирует прежде всего одно: "Орешник" — это не неудержимое чудо-оружие, каким его изображает Москва", - резюмируют эксперты.

Напомним, ранее россияне объяснили, что атаковали гаражи в Белой Церкви, поскольку там якобы скрыты цеха по производству дронов FP-1, которыми Украина наносит дальнобойные удары по РФ.

