Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" предназначена для пробивания бункеров в Украине, написали росСМИ. Объясняют, что в этих подземных зданиях якобы собирают дроны для ударов по Российской Федерации. Во всех четырех случаях ударов "Орешника" летели болванки без взрывчатки и образовали воронки глубиной до одного-двух метров. Действительно ли российское оружие пробивает советские бункеры?

Россияне объяснили, что атаковали Белую Церковь, поскольку там якобы скрыты цеха по производству дронов FP-1, которыми Украина наносит дальнобойные удары по РФ, говорится в заметке росСМИ "Агентство. Новости". Об этом заявил пропагандист и директор военного музея Юрий Крутов на портале государственного медиа "Российская газета". По его словам, подобные цеха-бункеры строились во времена СССР, чтобы выдержать ядерный удар. И последняя атака РФ по Украине, в которой использовали еще и "Искандеры" и другое оружие, имела целью удар именно по таким объектам.

В росСМИ написали, что Украина якобы производит дроны под землей, и поэтому никакое другое оружие РФ не может пробить цеха, повредить коммуникации и оборудование. Речь идет о существовании помещений, которые на несколько этажей углублены в землю и, согласно замыслу СССР, должны были бы выдержать ядерный удар. Ракета "Орешник" способна проломить все эти укрепления простым кинетическим ударом, заявили в РФ. Кроме того, использование этого оружия имеет еще одну цель — просигнализировать Западу, что россияне достанут любую такую цель на расстоянии тысяч километров.

В заметке "Агентства. Новости" напомнили, что ракета "Орешник" действительно ударила по Белой Церкви 24 мая. При этом мощное средство поражения РФ попало в гаражный кооператив: разрушило гаражи и вызвало незначительный пожар.

Ракета Орешник — попадание в Белой Церкви 24 мая

Ракета Орешник — аналитики о силе удара 24 мая

Отметим, аналитики портала Defense Express рассказали, что на месте попадания "Орешника" в Белой Церкви остались воронки диаметром 3 м и глубиной 2 м. По их оценкам, такого же размера воронки остаются в точке удара дронов-камикадзе "Шахед" с усиленной боевой частью. Аналитики подытожили, что боевые части ракеты "Орешник", которая распадается на 36 боезарядов, имеют такую же силу удара, как один "Шахед". Таким образом, россияне запустили по Белой Церкви средство поражения ценой около 50 млн долл., которое повредило десяток гаражей и по мощности похоже на стаю из 36 "Шахедов" общей стоимостью 2,8 млн долл. (по 80 тыс. долл. за единицу).

Заметим, что в сети не согласились с оценками DE. В частности, военный журналист Сергей Мисюра побывал в точке попадания "Орешника", снял видео и показал, что воронка имеет глубину не 2 м, а около 60 см, а диаметр — не 3 м, а до 2 м. По его мнению, такой след похож на прилет даже не "Шахеда", а снаряда калибра 152 мм.

Украинское командование еще не писало о том, какой разрушительной силой обладает ракета "Орешник", которая наносит кинетический удар после полета по баллистической траектории из космоса на землю.

Отметим, мониторинговые каналы сообщили, что 24 мая ВС РФ запустили не одну, а две ракеты "Орешник": OSINTеры установили, где произошел инцидент.

Напоминаем, на портале Defense Express рассказали, сколько ракет "Орешник" есть у РФ: данные получили от украинской разведки.