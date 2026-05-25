В сети показали удар второй ракеты "Орешник" РФ под Донецком: что сказал Игнат (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации могли запустить две ракеты "Орешник" по Украине, сообщили мониторинговые каналы. Как доказательство, показывают кадры из-под Авдеевки-Ясиноватой с характерными яркими вертикальными полосами от боевых частей. Между тем украинское командование заявило, что официально подтверждают только один пуск.

Утром 25 мая в мониторинговом канале "еРадар" опубликовали кадры с вертикальными вспышками и сообщили, что это вторая ракет "Орешник", которую ВС РФ запустили по Украине 24 мая. Уточняется, что, вероятно, эту ракету запустили первой, а когда она не долетела, запустили вторую, которая достала до Белой Церкви. Видео длится семь секунд и заметно шесть полос от ударов неизвестных объектов. Указано, что речь идет о районе Авдеевки-Ясиноватой на ВОТ Донецкой области, рядом с Донецком.

На информацию в сети отреагировал представитель Воздушных сил Юрий Игнат. В комментарии медиа "24 канал" он заявил, что официально подтверждена только одна ракета "Орешник" ВС РФ, которая ударила 24 мая.

"Сейчас нет подтвержденной информации о возможных поражениях "Орешником" позиций российских войск", — привело медиа комментарий Игната.

Ракета Орешник — детали атаки 24 мая

Между тем OSINTеры сообщества "КиберБорошно" проанализировали кадры со второй ракетой "Орешник". Выяснилось, что запись велась камерой видеонаблюдения на восточных улицах Донецка. Объектив смотрел на север на район строительства ТРЦ Rose Park: за горизонтом на север и северо-запад — Авдеевка. Камера, вероятно, действительно зафиксировала раскрытие блоков ракеты "Орешник", которая не долетела до Белой Церкви, а сработала раньше. Это было первое средство поражения, а уже второе долетело до объектов под Киевом и Белой Церковью, говорится в сообщении. Отмечается, что кадры не дают возможности установить, куда же именно попали, тем временем координаты камеры — 47.9969293,37.9065700.

Ракета Орешник — кадры падения БЧ под Донецком 24 мая Фото: Telegram / КіберБорошно

Ракета Орешник — поле зрения камеры под Донецком 24 мая Фото: Telegram / КіберБорошно

Удар ракеты "Орешник" 24 мая показал украинский военный Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram-канале. Видим, как боевые части из шести боеголовок ударили по гаражному кооперативу в Белой Церкви, и вспышки действительно напоминают те, которые заметили под Донецком. На записях с другого ракурса указано время удара — 0:16:16 (не известно, какие были настройки времени).

На Google maps можно обозначить районы, которые фигурировали во время атаки "Орешника" РФ. Видим, что от полигона в Капустином Яру до Белой Церкви около 1100 км, а до Донецка, где могли поразить позиции ВС РФ под Авдеевкой — около 600 км. Дальность российской баллистической ракеты — около 5000 км, а ранее военные информировали, что для этого средства поражения есть"слепая зона" радиусом 700 км.

Ракета Орешник — Белая Церковь, Авдеевка, Капустин Яр, удар 24 мая Фото: Google Maps

Отметим, до 24 мая ВС РФ дважды применяли ракету "Арешник". Первый удар состоялся в ноябре 2024 года: россияне ударили по территории промышленного предприятия в Днепре, были разрушения без жертв. Второй случай — это январская атака по окраине Львова, когда были взрывная волна выключила автоматику на местном газопроводе. При этом вторую атаку провели под предлогом якобы атаки дронов ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае, которой на самом деле не было. Третья атака 24 мая по Белой Церкви состоялась после выступления главы Кремля, в котором он обвинил Украину в ударе по"детям в Старобельске". Генштаб ВСУ сообщил, что речь шла по учебному центру "Рубикон", а в сети отыскали кадры росСМИ, снятые в учебном центре операторов дронов ВС РФ.

Напоминаем, во время удара 24 мая под российский обстрел попал Киев: Зеленский сообщил, сколько объектов пострадало.