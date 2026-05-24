Россияне ударили "Орешником" по Белой Церкви: в Воздушных силах подтвердили атаку

Российская баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж", также известная как "Орешник", ударила в районе Белой Церкви Киевской области. Запустили боеприпас из Капустиного Яра.

Россияне действительно запустили ночью по Украине ракету "Орешник". Об этом "РБК-Украина" рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Пуск ракеты, как отметил представитель ВС ВСУ, россияне осуществили с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

В своей официальной сводке Воздушные силы сообщили, что род время атаки россиян на украинские города было зафиксировано 90 ракет и 600 БпЛА различных типов. Одна из них была баллистической ракетой средней дальности, то есть "Орешник".

Кроме того, россияне выпустили 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон", 30 баллистических ракет Искандер-М/С-400, 54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр. (

Відео дня

Инфографика ПС ВСУ

Противовоздушная оборона сбила или подавила 55 ракет и 549 беспилотников различных типов. Зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА на 54 локациях, а также падение сбитых дронов на 23 локациях. Кроме того, 19 ракет, вероятно, не достигли целей.

Экстренные службы утром сообщили, что после российской атаки в городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе.

"Горели три гаража", — отметили в ГСЧС.

Последствия удара по Белоцерковскому району Фото: ГСЧС

Прокуратура Киевской области в свою очередь информировала, что кроме гаражного кооператива, в Белой Церкви также пострадали здания предприятия.

Также отмечалось, что эксперты устанавливают тип вооружения, которым была осуществлена атака по Белоцерковскому району.

Напомним, вечером 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что разведка увидела признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением "Орешника".

Фокус писал, что в ночь на 24 мая российские войска нанесли удар "Орешником" по Белой Церкви.