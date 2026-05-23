Россия готовит удар "Орешником": Зеленский предупредил о комбинированной атаке

Президент Украины отметил, что разведка увидела признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе.

"Был доклад нашей разведки: получили данные в том числе от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию", — сообщил Владимир Зеленский в соцсетях.

Он отметил, что важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера 23 мая.

"Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь — пользуйтесь укрытиями", — написал Зеленский.

Также он обратился к партнерам как в Соединенных Штатах, так и в Европе, что применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером также и для других потенциальных агрессоров: "Если России разрешено уничтожать жизнь в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира и что реакция будет не постфактум, а превентивной — надо давить на Москву, чтобы они не расширяли войну".

Відео дня

"Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать вполне справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну надо завершать — мир нужен, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизни! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями", — резюмировал Зеленский.

Напомним, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказывал, что при перехвате баллистической ракеты, такой, как "Орешник", важнейшей задачей и, пожалуй, самой сложной, является обнаружение ее пуска.

Также сообщалось, что Лукашенко пригрозил "Орешником" странам НАТО и Украине.