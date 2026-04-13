Защититься от "Орешника": что поможет обезопасить Украину (видео)

При перехвате баллистической ракеты средней дальности, такую, как "Орешник", самым важным заданием и, пожалуй, самым сложным, является обнаружение ее пуска.

Необходима система радиолокационных станций, надгоризонтных или даже загоризонтных, чтобы ее увидеть, рассказал в эфире "Киев24" главный редактор Defense Express Олег Катков.

Затем нужно определить траекторию полета, определить, что она летит именно по территории Украины, у уже затем активировать систему перехвата.

"И это объективно должна быть ракета наземного базирования, которая 24/7 находится на в боевом состоянии. И это системs Arrow-3, SM-3, или GPA, которая у американцев есть. Все это рассчитывается, и ракета-перехватчик выходит в космос и осуществляет кинетический перехват верхней ступени с боевым блоком, еще неразделенной, ракеты типа "Орешник", которая находится на высоте, для понимания, 200-400 км, может, и выше, в зависимости от траектории полета", — объясняет гость эфира.

Он отмечает, что авиационное базирование противоракет непрактично, поскольку самолеты не могут обеспечить круглосуточное дежурство в воздухе.

"Воздушный пуск мало как-то поможет, потому что невозможно держать самолет с готовой к старту ракетой в любой момент просто в воздухе 24/7 и даже тремя самолетами, которые будут друг друга менять, ты не обойдешься. И это будет только одна ракета", — подчеркивает он.

Поэтому все известные на данный момент противоракетные системы наземные или морские. На кораблях.

"То есть первой задачей будет даже не создание ракеты, а обнаружение этой угрозы. А вот обнаружение — это, в том числе, и о спутниках, потому что существуют спутники раннего ракетного предупреждения. Они висят на определенных орбитах и позволяют заметить ракетный пуск", — продолжит Катков.

Ранее нардеп Федор Вениславский говорил, что Украина работает над возможностью создания собственных космических войск, что связано с необходимостью усиления противодействия современным ракетным угрозам, в частности российским системам типа "Орешника".

По его словам, украинские разведчики смогли во время войны дважды вывести ракетоносители в космос. При этом это было сделано во время выполнения боевых задач, а не в качестве эксперимента. Во время второго запуска ракетоноситель был выведен на высоту 204 километра.

