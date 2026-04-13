ГУР во время войны дважды выводили ракетоносители в космос: технология позволит сбивать "Орешник"

Украинские разведчики смогли во время войны дважды вывести ракетоносители в космос. При этом это было сделано во время выполнения боевых задач, а не в качестве эксперимента.

Во время второго запуска ракетоноситель был выведен на высоту 204 километра. Об этом рассказал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

Нардеп подчеркнул, что это уникальная ситуация для страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны.

По его словам, Украина также имеет ракеты, которые могут бить по территории врага на расстоянии до 500 километров, которые летят на гиперзвуковых скоростях. В то же время они предназначены "для выполнения неординарных операций". Вениславский отметил, что такие ракеты используются.

Еще одна уникальная операция, проведенная украинскими разведчиками — пуск ракетоносителя с транспортного самолета на высоте 8 тысяч метров. Такой ракетоноситель может использоваться и для вывода на орбиту разного рода космических аппаратов, подчеркнул нардеп.

"Это было осуществлено впервые на территории Европейского континента и второй раз в мировой истории. Первыми такое сделали США в середине 70-х годов. Но наша высота вывода является рекордной", — заявил Вениславский.

Украина может иметь воздушный космодром

По словам народного депутата, Украина уже имеет свою воздушную систему. В будущем она может использоваться как воздушный космодром.

Такой космодром может использоваться и для гражданских, и для военных целей, в частности, для противодействия российской ракете "Орешник".

Вениславский отметил, что благодаря пуску ракет с воздуха можно увеличить дальность поражения целей и сделать пуски ракет более эффективными, ведь именно на преодоление первых километров тратится больше всего энергии.

"А если ее запускать с 8 километров, она значительно эффективнее выполняет полетную задачу. Это уникальные результаты работы нашей группы, которой руководит ГУР. Сейчас продолжаем работать в этом направлении", — заявил нардеп.

