Россия охотится на европейские спутники в космосе: какие данные мог получить Кремль, — FT

По мнению официальных лиц, незашифрованные европейские коммуникации стали целью двух российских космических аппаратов. И они перехватили сообщения по меньшей мере десятка ключевых спутников над европейским континентом. А РФ вывела на орбиту еще два космических аппарата-шпиона.

Официальные лица считают, что вероятные перехваты, о которых ранее не сообщалось, не только ставят под угрозу конфиденциальную информацию, передаваемую спутниками, но и могут позволить Москве манипулировать их траекториями или даже привести к их столкновению, пишет Financial Times.

Эскалация в космосе началась после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В течение нескольких лет военные и гражданские космические ведомства на Западе отслеживали деятельность "Луч-1" и "Луч-2" — двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите.

Российские космические аппараты преследуют европейские спутники и собирают информацию

Но после 2022 года оба аппарата совершали рискованные сближения с некоторыми из важнейших европейских геостационарных спутников, работающих высоко над Землей и обслуживающих континент, включая Великобританию, а также значительную часть Африки и Ближнего Востока.

Российский "Луч-1" на орбите Фото: Роскосмос

Согласно орбитальным данным и наземным телескопическим наблюдениям, "Луч-1" и "Луч-2" зависали у европейских спутников неделями. Так, спутник "Луч-2" приблизился к 17 европейским спутникам с 2023 года.

"Луч-1" и "Луч-2" подозревают в "ведении радиоэлектронной разведки", — заявил генерал-майор Михаэль Траут, глава космического командования Германии.

Неназванный источник в европейской разведке сообщает, что аппараты "Луч" почти наверняка должны были располагаться в узком конусе лучей данных, передаваемых с наземных станций на спутники. Он отметил, что конфиденциальная информация — в частности, командные данные для европейских спутников — не зашифрована, поскольку многие из них были запущены много лет назад без современных бортовых компьютеров или возможностей шифрования.

И это делает их уязвимыми для будущего вмешательства — или даже уничтожения — после того, как враждебные субъекты запишут их командные данные.

Например, российские спутники "Луч" перехватили "канал управления" приближающихся к ним спутников — канал, связывающий спутники с наземными диспетчерами и позволяющий корректировать орбиту.

Аналитики говорят, что, обладая такой информацией, Россия могла бы имитировать действия наземных операторов, передавая ложные команды спутникам для управления их двигателями, используемыми для незначительной корректировки орбиты: то есть вывести спутники из строя, уронить их на Землю, или отправить дрейфовать в космос.

Эти маневры в космосе происходят на фоне усиления Россией "гибридной войны" в Европе, включая диверсионные операции, такие как перерезание подводных интернет- и силовых кабелей.

В разведках Европы беспокоятся, что Кремль может распространить подобную "деструктивную деятельность" в космос и уже разрабатывает для этого соответствующие возможности.

У США и Китая есть аналогичные технологии, но у России одна из самых передовых программ космического шпионажа.

"Спутниковые сети — это ахиллесова пята современных обществ. Тот, кто атакует их, может парализовать целые страны. Действия России представляют собой фундаментальную угрозу для всех нас, особенно в космосе. Угрозу, которую мы больше не должны игнорировать ", — заявил министр обороны Германии Борис Писториус в сентябре 2025 года.

Европейские спутники, к которым приближаются "Луч-1" и "Луч-2", в основном используются в гражданских целях, таких как спутниковое телевидение, но также передают конфиденциальную правительственную и некоторую военную информацию. Так что полученные разведданные могли бы помочь России координировать менее явные атаки на Запад.

Что российские спутники "Луч-1" и "Луч-2" делают сейчас

Белинда Маршанд, главный научный сотрудник Slingshot Aerospace, американской компании, отслеживающей объекты в космосе с помощью наземных датчиков и искусственного интеллекта, отметила, что российские спутники "Луч" маневрировали и располагались вблизи геостационарных спутников, часто в течение многих месяцев подряд".

Прототип космического аппарата "Луч" в музее Фото: Роскосмос

Прямо сейчас "Луч-2" находится рядом с Intelsat 39, крупного геостационарного спутника, обслуживающего Европу и Африку.

"Они посещали одни и те же семейства, одних и тех же операторов — поэтому можно сделать вывод, что у них есть определенная цель или интерес. Все это операторы, базирующиеся в НАТО ", — сказал Норберт Пузен, старший аналитик по орбитам в Aldoria, французской компании по отслеживанию спутников. По его словам, даже если "Лучи" не могут расшифровать сообщения, они все равно могут извлечь много полезной информации: составить карту использования спутника, определить местоположение наземных терминалов.

Он отметил, что Россия наращивает свою разведывательную деятельность в космосе, запустив в прошлом году два новых спутника под названиями "Космос 2589" и "Космос 2590". Эти аппараты, по-видимому, обладают схожими маневренными возможностями с "Луч-1" и "Луч-2".

"Космос 2859" сейчас находится на том же пути, что и геостационарные спутники, которые вращаются на высоте 35 000 км над Землей.

Но есть и хорошие новости. "Луч-1", возможно, больше не функционирует. 30 января наземные телескопы наблюдали то, что выглядело как облако газа, исходящее от спутника, так что, вероятно, он превратился в космический мусор.

