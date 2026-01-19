Китай собирается отправить на орбиту 200 000 спутников: какая цель

Сейчас вокруг нашей планеты вращается примерно 12 000 активных спутников, большинство из которых являются спутниками Starlink компании SpaceX. Если Китай достигнет цели, то страна создаст самую крупную спутниковую группировку.

Китай стремится захватить околоземную орбиту с помощью огромного количества спутников, назначение которых пока неизвестно. Если Китай получит одобрение от регулирующего органа на запуск двух группировок спутников, то в скором времени околоземная орбита будет заполнена почти 200 000 космических аппаратов, пишет Gizmodo.

Китайский Институт использования радиочастотного спектра и технологических инноваций подал запрос в Международный союз электросвязи, орган ООН, который регулирует вопросы использования радиочастот, на эксплуатацию двух спутниковых группировок. Каждая группировка будет включать 96 714 аппаратов, что в общей сложности составит почти 200 000 спутников, которые будут запущены на низкую околоземную орбиту.

Пока неясно, какие типы спутников войдут в состав двух группировок и зачем Китаю их так много. Но, если эти спутники будут запущены в космос, то это увеличит почти в 20 раз общее количество спутников, которые сейчас находятся на орбите вокруг Земли. Это будет крупнейшая спутниковая группировка.

Согласно документам, две китайские спутниковые группировки называются CTC-1 и CTC-2. Хотя информации о цели их создания мало, в одном из документов указано, что планируется использование широкого диапазона радиочастот.

В документах также говорится, что спутники будут размещены на высоте от 300 до 600 километров над поверхностью Земли, и даже на высоте 20 000 км. Для сравнения, спутники Starlink компании SpaceX вращаются вокруг Земли на высоте около 500 км.

Запрос Китая указывает на намерение страны доминировать в спутниковой индустрии. Эти документы могут быть способом закрепить за Китаем место на околоземной орбите, опередив попытки других стран.

Китай уже создает две спутниковые группировки в космосе, Guowang и Qianfan, каждая из которых будет состоять более чем из 10 000 спутников. Компания SpaceX управляет пока что крупнейшей в мире группировкой спутников. Сейчас из примерно 12 000 активных спутников на околоземной орбите более 9400 спутников — это Starlink.

Количество спутников на орбите резко увеличилось только за последние 6 лет. В 2020 году на орбите находилось приблизительно до 3000 спутников. По оценкам экспертов, к 2040 году, исходя из планов таких компаний, как SpaceX, на околоземной орбите будет находиться примерно 560 000 спутников.

Компания SpaceX подала запрос в Международный союз электросвязи на запуск 42 000 спутников и пока получила разрешение на запуск 30 000.

