Китай збирається відправити на орбіту 200 000 супутників: яка мета

Зараз навколо нашої планети обертається приблизно 12 000 активних супутників, більшість з яких є супутниками Starlink компанії SpaceX. Якщо Китай досягне мети, то країна створить найбільше супутникове угруповання.

Китай прагне захопити навколоземну орбіту за допомогою величезної кількості супутників, призначення яких поки що невідоме. Якщо Китай отримає схвалення від регулюючого органу на запуск двох угруповань супутників, то незабаром навколоземна орбіта буде заповнена майже 200 000 космічних апаратів, пише Gizmodo .

Китайський Інститут використання радіочастотного спектра і технологічних інновацій подав запит до Міжнародного союзу електрозв'язку, органу ООН, який регулює питання використання радіочастот, на експлуатацію двох супутникових угруповань. Кожне угруповання включатиме 96 714 апаратів, що загалом становитиме майже 200 000 супутників, які будуть запущені на низьку навколоземну орбіту.

Поки неясно, які типи супутників увійдуть до складу двох угруповань і навіщо Китаю їх так багато. Але, якщо ці супутники будуть запущені в космос, то це збільшить майже у 20 разів загальну кількість супутників, які зараз перебувають на орбіті навколо Землі. Це буде найбільше супутникове угруповання.

Згідно з документами, два китайські супутникові угруповання називаються CTC-1 і CTC-2. Хоча інформації про мету їх створення мало, в одному з документів зазначено, що планується використання широкого діапазону радіочастот.

У документах також ідеться, що супутники будуть розміщені на висоті від 300 до 600 кілометрів над поверхнею Землі, і навіть на висоті 20 000 км. Для порівняння, супутники Starlink компанії SpaceX обертаються навколо Землі на висоті близько 500 км.

Запит Китаю вказує на намір країни домінувати в супутниковій індустрії. Ці документи можуть бути способом закріпити за Китаєм місце на навколоземній орбіті, випередивши спроби інших країн.

Китай уже створює два супутникові угруповання в космосі, Guowang і Qianfan, кожне з яких складатиметься з понад 10 000 супутників. Компанія SpaceX управляє поки що найбільшим у світі угрупованням супутників. Зараз із приблизно 12 000 активних супутників на навколоземній орбіті понад 9400 супутників — це Starlink.

Кількість супутників на орбіті різко збільшилася тільки за останні 6 років. У 2020 році на орбіті перебувало приблизно до 3000 супутників. За оцінками експертів, до 2040 року, виходячи з планів таких компаній, як SpaceX, на навколоземній орбіті перебуватиме приблизно 560 000 супутників.

Компанія SpaceX подала запит до Міжнародного союзу електрозв'язку на запуск 42 000 супутників і поки отримала дозвіл на запуск 30 000.

