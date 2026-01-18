Чи може коли-небудь статися всесвітній крах інтернету: вчені дали відповідь

Усі ми стикалися з поганим інтернет-з'єднанням. Але чи може коли-небудь впасти весь інтернет? Вчені пояснили, чи можливо це.

Будь то збій доступу на роботі або переривання відтворення улюбленого серіалу, незручності, пов'язані з ненадійним інтернет-з'єднанням, знайомі кожному. Масштабні збої за останні роки нагадали нам, що інтернет також може стикатися з великими проблемами і паралізувати повсякденні завдання. Але чи можливо коли-небудь, щоб весь інтернет, по всьому світу, вийшов з ладу? Про це пише Live Science.

Інтернет часто називають "мережею мереж", адже він включає мережі, що з'єднують різні пристрої в будинках, на підприємствах, у громадських місцях тощо. Отже, для того щоб увесь інтернет вийшов з ладу, необхідно, щоб багато елементів інфраструктури було порушено протягом короткого часу.

Джордж Сайбенко, який спеціалізується на інформаційних системах, з Дартмутського коледжу каже, що це можливо, але потребуватиме значних ресурсів і величезної кількості збігів. Тому всесвітній колапс інтернету, хоча і є можливою подією, але вкрай малоймовірною.

За словами Сайбенка, від самого початку в інтернет було закладено значну частку "випадковості та розподіленої асинхронності", тому повна відмова системи вкрай малоймовірна і її вкрай складно викликати. Вчений пояснює, що є локальні мережі всередині будинків або офісів, які можуть продовжувати функціонувати, навіть якщо глобальний інтернет зазнає краху.

Коли інформація передається через інтернет, наприклад, коли текстове повідомлення надсилається з одного смартфона на інший, вона розбивається на невеликі пакети інформації, кожен з яких прямує найкоротшим доступним шляхом у мережі. Це означає, що навіть якщо один із цих маршрутів вийде з ладу, повідомлення все одно зможе дійти до адресата, оскільки існує довгий список альтернатив.

Уже тільки це захищає всю мережу від повної відмови через фізичні пошкодження, наприклад, якщо буде перерізано підводний кабель або великий інтернет-хаб втратить електроживлення, або через пошкодження програмного забезпечення, спричиненого системними збоями або хакерами. Навіть коли великий постачальник інтернет-інфраструктури, як-от Cloudflare, виходить з ладу, збій може тривати лише кілька годин і не поширитися на інших постачальників або системи.

Якщо станеться більш масштабний збій, наприклад, через потужну і несподівану сонячну бурю, на усунення неполадок може знадобитися час. Але, за словами Сайбенка, багато урядів і великих компаній мають плани з відновлення після великого вимкнення інтернету і якнайшвидшого відновлення роботи, які включають хмарні сховища і резервні генератори електроенергії.

Водночас наслідки масштабного збою в роботі інтернету можуть завдати шкоди критичній інфраструктурі, яка залежить від інтернету. Але поки що появу настільки сильної сонячної бурі вчені не прогнозують.

Вільям Даттон з Оксфордського університету каже, що в міру розширення інтернету, він стає більш стійким до потенційних загроз. Тому вчений вважає, що, хоча крах інтернету можливий, він сумнівається, що це коли-небудь станеться.

