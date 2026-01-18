Привілей для обраних: Іран хочуть назавжди відключити від інтернету

Іранська влада хоче, щоб доступ до світового інтернету в країні мали тільки особи, які пройшли перевірку. Таким чином, мережа незабаром може стати переважним правом для благонадійних.

Іран планує назавжди вийти з глобального Інтернету, дозволяючи підключатися до мережі тільки особам, перевіреним режимом. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на організацію Filterwatch, що відстежує інтернет-цензуру.

Зазначається, що наразі влада країни реалізує план із перетворення міжнародного доступу в Інтернет на "урядовий привілей".

Представники державних ЗМІ та уряду дали зрозуміти, що це постійна зміна, попередивши, що необмежений доступ до мережі не повернеться у 2026 році.

Глава Filterwatch Амір Рашиді зазначив, що згідно з планом, іранці, у яких є допуск до секретної інформації або які пройшли урядові перевірки, матимуть доступ до відфільтрованої версії глобального Інтернету.

Усім іншим іранцям буде дозволено доступ тільки до національного "казармового" Інтернету — внутрішньої паралельної мережі, відрізаної від широкого світу.

Колапс економіки електронної комерції в Ірані

При цьому, як помітили в Filterwatch, безпосередні наслідки відключень Інтернету стали очевидними вже через кілька днів після впровадження. Наприклад, приватна поштова компанія Tipax, яка до протестів обробляла близько 320 000 щоденних відправлень, зараз має доступ лише до кількох сотень, що безпосередньо обертається безробіттям для тисяч водіїв і складських працівників по всій країні.

Нагадаємо, відключення інтернету в Ірані почалося 8 січня, після 12 днів ескалації антирежимних протестів.

13 січня медіа CBS News писало, що за різними оцінками реальна кількість жертв протестів в Ірані становить від 12 до 20 тисяч осіб, що значно перевищує офіційні дані про 2 тисячі загиблих.