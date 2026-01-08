Протести в Ірані: відключено інтернет, палають будівлі КВІР, Трамп погрожує ударом (відео)

На тлі триваючих антиурядових протестів, під час яких загинули вже кілька десятків людей, у районі Пентагону підскочив "індекс піци". Це, як вважається, свідчить про активну роботу у відомстві та можливе планування військової операції.

Кількість замовлень у низці піцерій недалеко від штаб-квартири міністерства зросла на 200% і більше. Незадовго до цього президент США Дональд Трамп пообіцяв "сильно вдарити" по Ірану, якщо влада вбиватиме учасників заворушень. Фокус з'ясував, що відбувається в Ірані.

Президент США Дональд Трамп знову пригрозив Ірану заходами у відповідь, якщо Ісламська Республіка почне переслідування протестувальників, які протягом останніх двох тижнів масово виходять на вулиці, щоб висловити протест проти режиму.

"Я дав їм зрозуміти, що якщо вони почнуть вбивати людей, що вони зазвичай і роблять під час своїх заворушень... ми завдамо їм дуже сильного удару", — заявив Трамп в інтерв'ю консервативному радіоведучому Г'ю Г'юїтту.

Коли інтерв'юер повідомив, що під час протестів загинули десятки людей, Трамп одразу ж заявив, що деякі з цих смертей сталися внаслідок тисняви, а не обов'язково з вини правоохоронних органів.

"Я не впевнений, що можу обов'язково притягнути когось до відповідальності за це, але... їм дуже чітко сказали — навіть чіткіше, ніж я говорю з вами зараз, — що якщо вони це зроблять, їм доведеться дорого за це заплатити", — повідомив Трамп, назвавши протестувальників в Ірані "сміливими людьми".

Водночас президент США відмовився зустрічатися з Резою Пехлеві, сином колишнього шаха Ірану, який підтримує протестувальників

"Я спостерігав за ним, і він здається хорошою людиною, але я не впевнений, що зараз було б доречно так чинити. Я думаю, що ми повинні дозволити всім вийти на майданчик і подивитися, хто проявить себе", — заявив президент США.

Протести в Ірані — що відбувається зараз

В Ірані зафіксовано загальнонаціональне відключення інтернету на тлі триваючих протестів, повідомила група моніторингу інтернету NetBlocks.

Очевидці в столиці Тегерані та великих містах Мешхеді й Ісфахані повідомили Reuters, що 8 січня протестувальники знову вийшли на вулиці, скандуючи гасла проти клерикальних правителів Ісламської Республіки.

Масштабні акції фіксуються в Тегерані, а також в інших великих містах. У Горгані на півночі країни протестувальники штурмували штаб-квартиру губернатора і підпалили будівлю. У різних містах спалено поліцейські автомобілі.

В Ісфахані протестувальники підпалили будівлю державної телерадіокомпанії.

За даними каналу "Голос Ізраїлю", протестувальники підпалюють у столиці будівлі Корпусу вартових ісламської революції. Також перестало працювати державне медіа IRNA.

За повідомленнями ЗМІ, протестувальники вже взяли під контроль три міста. Останнім стало місто-мільйонник Кередж.

Реза Пахлаві, син покійного іранського шаха, поваленого під час Ісламської революції 1979 року, який перебуває у вигнанні, у відеозверненні, опублікованому в середу на платформі X, закликав до нових протестів.

Однак іранські державні ЗМІ повідомили, що в містах по всій країні спокійно.

З чого почалися протести в Ірані

Нинішні протести, найбільша хвиля невдоволення за останні три роки, розпочалися минулого місяця на Великому базарі в Тегерані, де власники крамниць засудили стрімке падіння курсу ріалу, що нині торгується за ціною понад 1,4 мільйона ріалів за 1 долар.

Як повідомило в четвер інформаційне агентство Human Rights Activists News Agency, що базується в США, понад 340 протестів відбулися в усіх 31 провінціях Ірану. За даними агентства, кількість загиблих досягла щонайменше 38 осіб, а кількість заарештованих перевищила 2200. Агентство спирається на мережу активістів всередині Ірану для підготовки своїх репортажів і раніше демонструвало точність інформації про заворушення.

Оцінити масштаби протестів виявилося складно. Іранські державні ЗМІ надали мало інформації про демонстрації. Відео в інтернеті пропонують лише короткі, нечіткі кадри людей на вулицях або звуки пострілів. Журналісти в Ірані загалом також стикаються з обмеженнями у своїй роботі.

Однак протести, схоже, не припиняються, навіть після того, як верховний лідер аятолла Алі Хаменеї в суботу заявив, що "бунтівників необхідно поставити на місце".

Нагадаємо, Фокус писав про протести в Ірані. У містах зривають і спалюють прапори Ісламської республіки.

