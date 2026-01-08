Протесты в Иране: отключен интернет, пылают здания КСИР, Трамп угрожает ударом (видео)

На фоне продолжающихся антиправительственных протестов, в ходе которых погибли уже несколько десятков человек, в районе Пентагона подскочил "индекс пиццы". Это, как считается, говорит об активной работе в ведомстве и возможном планировании военной операции.

Количество заказов в ряде пиццерий недалеко от штаб-квартиры министерства выросло на 200% и более. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп пообещал "сильно ударить" по Ирану, если власти будут убивать участников беспорядков. Фокус выяснил, что происходит в Иране.

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану ответными мерами, если Исламская Республика начнет преследование протестующих, которые в течение последних двух недель массово выходят на улицы, чтобы выразить протест против режима.

"Я дал им понять, что если они начнут убивать людей, что они, как правило, и делают во время своих беспорядков… мы нанесем им очень сильный удар", — заявил Трамп в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту.

Когда интервьюер сообщил, что в ходе протестов погибли десятки человек, Трамп тут же заявил, что некоторые из этих смертей произошли в результате давки, а не обязательно по вине правоохранительных органов.

"Я не уверен, что могу обязательно привлечь кого-то к ответственности за это, но… им очень четко сказали — даже четче, чем я говорю с вами сейчас, — что если они это сделают, им придется дорого за это заплатить", — сообщил Трамп, назвав протестующих в Иране "смелыми людьми".

При этом президент США отказался встречаться с Резой Пехлеви, сыном бывшего шаха Ирана, который поддерживает протестующих

"Я наблюдал за ним, и он кажется хорошим человеком, но я не уверен, что сейчас было бы уместно так поступать. Я думаю, что мы должны позволить всем выйти на площадку и посмотреть, кто проявит себя", — заявил президент США.

Протесты в Иране – что происходит сейчас

В Иране зафиксировано общенациональное отключение интернета на фоне продолжающихся протестов, сообщила группа мониторинга интернета NetBlocks.

Очевидцы в столице Тегеране и крупных городах Мешхеде и Исфахане сообщили Reuters, что 8 января протестующие вновь вышли на улицы, скандируя лозунги против клерикальных правителей Исламской Республики.

Масштабные акции фиксируются в Тегеране, а также в других крупных городах. В Горгане на севере страны протестующие штурмовали штаб-квартиру губернатора и подожгли здание. В разных городах сожжены полицейские автомобили.

В Исфахане протестующие подожгли здание государственной телерадиокомпании.

По данным канала "Голос Израиля", протестующие поджигают в столице здания Корпуса стражей исламской революции. Также перестало работать государственное медиа IRNA.

По сообщениям СМИ, протестующие уже взяли под контроль три города. Последним стал город-миллионник Кередж.

Реза Пахлави, сын покойного иранского шаха, свергнутого в ходе Исламской революции 1979 года, находящийся в изгнании, в видеообращении, опубликованном в среду на платформе X, призвал к новым протестам.

Однако иранские государственные СМИ сообщили, что в городах по всей стране спокойно.

С чего начались протесты в Иране

Нынешние протесты, крупнейшая волна недовольства за последние три года, начались в прошлом месяце на Большом базаре в Тегеране, где владельцы магазинов осудили стремительное падение курса риала, который сейчас торгуется по цене более 1,4 миллиона риалов за 1 доллар.

Как сообщило в четверг базирующееся в США информационное агентство Human Rights Activists News Agency, более 340 протестов прошли во всех 31 провинциях Ирана. По данным агентства, число погибших достигло как минимум 38 человек, а число арестованных превысило 2200. Агентство опирается на сеть активистов внутри Ирана для подготовки своих репортажей и ранее демонстрировало точность информации о беспорядках.

Оценить масштабы протестов оказалось сложно. Иранские государственные СМИ предоставили мало информации о демонстрациях. Видео в интернете предлагают лишь короткие, нечеткие кадры людей на улицах или звуки выстрелов. Журналисты в Иране в целом также сталкиваются с ограничениями в своей работе.

Однако протесты, похоже, не прекращаются, даже после того, как верховный лидер аятолла Али Хаменеи в субботу заявил, что "бунтовщиков необходимо поставить на место".

