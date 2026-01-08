Активисты разорвали флаг Исламской Республики: в Иране продолжаются протесты, есть погибшие (видео)

8 января в Иране до сих пор продолжаются массовые протесты, которые вспыхнули около двенадцати дней назад на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Как известно, акции проходят в крупных городах, а также сопровождаются жесткими действиями со стороны властей.

Как пишет общественный деятель и украинский блогер Сергей Стерненко в своем телеграмм-канале, протестные настроения в Иране продолжают усиливаться. По его информации, в городе Мешхед протестующие спустили и разорвали флаг Исламской Республики Иран. Как дополнил блогер, Мешхед является вторым по численности населения городом страны после Тегерана.

К протестам также присоединились работники крупнейшего газового месторождения Ирана — "Южный Парс", которое имеет ключевое значение для энергетического сектора государства.

По его словам, в настоящее время известно о десятках погибших в результате столкновений, еще более 2000 человек были задержаны, а в ряде городов власти ограничили доступ к интернету.

Эту информацию также подтверждает британское издание BBC, которое в своей публикации описывает развитие событий в Иране. В материале говорится о жестких столкновениях между антиправительственными протестующими и силами безопасности, которые были зафиксированы в среду сразу в нескольких регионах страны.

Как сообщило в социальной сети Visegrád 24, сейчас известно, что протесты против исламского режима в Иране продолжаются уже 12-й день и охватили по меньшей мере 150 городов по всей стране. На опубликованном видео видно город Хамадан, где огромная толпа вышла на улицы.

До этого американское агентство по правам человека HRANA сообщало, что в результате протестов погибли по меньшей мере 34 протестующих и четверо сотрудников сил безопасности. По предварительным данным, задержаны около 2200 человек. BBC Persian подтвердила смерть 21 человека, а власти Ирана — о гибели пяти силовиков.

Кроме того, полуофициальное иранское агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило о гибели двух полицейских в юго-западном городе Лордеган. По версии агентства, правоохранители погибли в результате стрельбы со стороны вооруженных лиц, присутствующих среди участников беспорядков. Однако BBC сомневается в правдивости этой информации и не может ее проверить из-за ограничений работы иностранных медиа в Иране.

Что стало причиной протестов в Иране

Как писало издание BBC, протесты в Иране начались 28 декабря на фоне резкого падения курса иранского риала по отношению к доллару США. За последний год национальная валюта достигла рекордно низкого уровня, а инфляция выросла примерно до 40 процентов. Ситуацию дополнительно осложняют также международные санкции, проблемы государственного управления и коррупция.

Впоследствии к протестам присоединились студенты, после чего акции распространились на другие города страны. В разных регионах фиксировались лозунги против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также отдельные призывы в поддержку династии Пехлеви.

Напомним, что на фоне продолжающихся протестов в Иране и в связи с осложнением ситуации с безопасностью посольство Украины в Иране рекомендует согражданам покинуть территорию страны.

Также Фокус писал, что 7 января демонстранты во время протестов в Иране взяли под контроль первый город — Абданан в провинции Илам.