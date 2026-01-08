Активісти розірвали прапор Ісламської Республіки: в Ірані тривають протести, є загиблі (відео)

Станом на 8 січня в Ірані досі тривають масові протести, які спалахнули близько дванадцяти днів тому на тлі погіршення економічної ситуації в країні. Як відомо, акції проходять у великих містах, а також супроводжуються жорсткими діями з боку влади.

Як пише громадський діяч та український блогер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі, протестні настрої в Ірані продовжують посилюватися. За його інформацією, у місті Мешхед протестувальники спустили та розірвали прапор Ісламської Республіки Іран. Як доповнив блогер, Мешхед є другим за чисельністю населення містом країни після Тегерана.

До протестів також приєдналися працівники найбільшого газового родовища Ірану — "Південний Парс", яке має ключове значення для енергетичного сектору держави.

За його словами, наразі відомо про десятки загиблих унаслідок сутичок, ще понад 2000 людей було затримано, а в низці міст влада обмежила доступ до інтернету.

Цю інформацію також підтверджує британське видання BBC, яке у своїй публікації описує розвиток подій в Ірані. У матеріалі йдеться про жорсткі сутички між антиурядовими протестувальниками та силами безпеки, які були зафіксовані в середу одразу в кількох регіонах країни.

Як повідомило у соціальній мережі Visegrád 24, наразі відомо, що протести проти ісламського режиму в Ірані тривають уже 12-й день і охопили щонайменше 150 міст по всій країні. На опублікованому відео видно місто Хамадан, де величезний натовп вийшов на вулиці.

До цього американське агентство з прав людини HRANA повідомляло, що внаслідок протестів загинули щонайменше 34 протестувальники і четверо співробітників сил безпеки. За попередніми даними, затримано близько 2200 людей. BBC Persian підтвердила смерть 21 людини, а влада Ірану — про загибель п’ятьох силовиків.

Крім того, напівофіційне іранське агентство Fars, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції, повідомило про загибель двох поліцейських у південно-західному місті Лордеган. За версією агентства, правоохоронці загинули внаслідок стрілянини з боку озброєних осіб, присутніх серед учасників заворушень. Однак BBC сумнівається у правдивості цієї інформації та не може її перевірити через обмеження роботи іноземних медіа в Ірані.

Що стало причиною протестів в Ірані

Як писало видання BBC, протести в Ірані розпочалися 28 грудня на тлі різкого падіння курсу іранського ріала щодо долара США. За останній рік національна валюта досягла рекордно низького рівня, а інфляція зросла приблизно до 40 відсотків. Ситуацію додатково ускладнюють також міжнародні санкції, проблеми державного управління та корупція.

Згодом до протестів долучилися студенти, після чого акції поширилися на інші міста країни. У різних регіонах фіксувалися гасла проти верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, а також окремі заклики на підтримку династії Пехлеві.

Нагадаємо, що на тлі тривалих протестів в Ірані та у зв'язку з ускладненням безпекової ситуації посольство України в Ірані рекомендує співгромадянам покинути територію країни.

Також Фокус писав, що 7 січня демонстранти під час протестів в Ірані взяли під контроль перше місто — Абданан у провінції Ілам.