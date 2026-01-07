Протести в Ірані: кількість жертв зростає, мітингувальники взяли під контроль перше місто (відео)

Заворушення в Ірані набувають нової сили, оскільки протестувальників не задовольняють спроби уряду вирівняти складну економічну ситуацію. ЗМІ повідомляють, що демонстранти взяли під контроль перше місто — Абданан у провінції Ілам.

Про посилення протестів в Ірані повідомляє Al Jazeera. Журналісти BBC пишуть із посиланням на дані правозахисної групи, що протягом останніх днів у країні через заворушення загинули щонайменше 36 людей.

За інформацією Al Jazeera, протягом минулого тижня кілька великих демонстрацій відбулося в провінції Ілам. В мережі поширюються відеозаписи штурмів силовиками лікарні Імама Хомейні для витіснення та арешту протестувальників.

Великий натовп 6 січня зібрався на Гранд-базарі в Тегерані — за даними BBC Persian, натовп скандував "Смерть диктатору", натякаючи на Аятолу Хаменеї. Інші ролики, зняті пізніше, демонструють втечу протестувальників від хмар сльозогінного газу.

Відео дня

Іранське напівофіційне новинне агентство Fars, яке підтримує жорстку лінію, своєю чергою стверджувало, що навколо базару відбулися "спорадичні зібрання", і поліція розігнала протестувальників по сусідніх провулках.

Увечері підтверджений BBC Persian ролик показав великий натовп протестувальників, які рухалися через місто Абданан.

Видання Eurasia Review писало, що Абданан у провінції Ілам захопили урядові протестувальники, а правоохоронці не змогли придушити натовп і втекли.

Протести в Ірані: що відомо

Ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін проаналізував опубліковані в мережі відео протестів. За його словами, на одному з роликів у місті Малекшахі силовики почали стріляти по протестувальниках, було вбито чотирьох людей. У відповідь революціонери, демонструючи зброю, закликали виходити на вулиці мешканців інших міст.

У другому відео протестувальники палили прапор Ісламської Республіки Іран у Фуладшахрі, на третьому можна побачити спалений автобус "басиджів" КВІР в Іламі.

Також, за словами Ігаля Левіна, силовики відкрили вогонь по протестувальниках у Нейризі. Також аналітик зазначив, що один із відеозаписів свідчить про підвезення в Гаср-е-Ширін солдатів і прикордонників через брак силовиків.

У Фардісі, за інформацією Левіна, мітингувальники підпалили будівлю ісламської міської ради, а в місті Сомар озброєні люди обстріляли базу "Басидж".

Учасники протестів також переклеюють таблички з назвами вулиць із перейменуванням на "вулицю Трампа".

За словами військового аналітика, також одне з відео демонструє, як "басиджі" стріляють у спини протестувальників.

Протести в Ірані: ситуація в останні дні

Іран охопили масштабні протести в ніч на 1 січня через стрімке зростання інфляції. Спочатку незадоволені економічною ситуацією торговці в Тегерані почали закривати свої магазини, а потім заворушення поширилися по всій країні. Під час сутичок у місті Кухдашт загинув доброволець воєнізованого формування "Басідж", що пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), а також були поранені 13 представників "народної міліції".

2 січня президент США Дональд Трамп пригрозив втручанням, якщо іранська влада намагатиметься силою придушити протести. Водночас дані сервісу Flightradar24 свідчили про прибуття п'яти російських військових вантажних літаків до Тегерану протягом кількох днів.

Видання The Times 4 січня писало, що якщо протести вийдуть з-під контролю, лідер Ірану Аятола Хаменеї втече в Москву.