Лідер Ірану має "план Б": якщо протести вийдуть з-під контролю, він втече у Москву, — ЗМІ

У ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили, що верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї розробив "план Б" на випадок, якщо його силовикам не вдастся придушити протести в країни. Він зібрався втекти разом з десятками помічників і родичів до Росії.

Розвідка встановила, що 86-річний Хаменеї спланував втечу разом із найближчим оточенням. Йдеться про 20 помічників і членів сім'ї. Цей "план Б" буде застосований, якщо армія та силові структури, які нині придушують протести, підуть у дезертирство, оберуть інший бік або відмовляться виконувати накази. Деталі 4 січня опублікували у The Times.

До групи евакуації, як повідомило неназване джерело у розвідці, входить син Хаменеї та призначений спадкоємець Моджтабу. Колишній ізраїльський розвідник Бені Сабт пояснив, що іранський лідер захоплюється президентом РФ Володимиром Путіним. Його план базується на втечі сирійського диктатора Башара Асада.

Співрозмовник повідомив, що "план Б" включає "збір активів, нерухомості за кордоном і готівки для забезпечення безпечного виїзду". Хаменеї володіє великою мережею активів, які оцінюють у 95 мільярдів доларів. Багато його соратників мають родичів за кордоном, зокрема у США, Канаді та ОАЕ.

Заворушення в Ірані придушують Корпус ісламської революційної гвардії, міліція Басідж, поліція та армія. Протестанти стверджують, що проти них застосовують бойові патрони, сльозогінний газ та водомети. Усіма цими силами командує Хаменеї, однак в разі дезертирства або зради він готовий тікати.

У розвідці вважають, що іранський лідер "послабшав як фізично, так і психічно" після війни з Ізраїлем у 2025 році, яка тривала 12 днів. Він майже не з'являвся на публіці і кілька днів не коментує протести. Під час війни, за даними ЗМІ, він ховався у бункері, не приховуючи своєї "одержимості виживанням". Розвідники описують Хаменеї як "параноїдального" лідера.

"З одного боку, він дуже ідеологічно мотивований, але з іншого — прагматичний у своїх поглядах: він бачить тактичний компроміс для довгострокової великої мети. Він мислитель, орієнтований на довгострокову перспективу", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, акції протесту в Ірані спалахнули 28 грудня, коли незадоволені економічною ситуацією торговці в Тегерані почали закривати крамниці. Протестувальники "озброїлись" камінням, а силовики застосовували проти них сльозогінний газ. Президент Масуд Пезешкіан закликав громадян до солідарності та пообіцяв "нові рішення" уряду.

2 січня президент США Дональд Трамп заявив, що країна готова "прийти на допомогу", якщо в Ірані відкриють вогонь по протестантах. Водночас у ЗМІ інформували, що у Тегерані приземлилися 5 російських вантажних літаків Іл-76ТД за дві доби.