Номер за 13 тисяч доларів і охорона від Путіна: як сирійський диктатор-утікач живе в РФ

Башар Асад зумів втекти в Росію з усією своєю сім'єю, поки повстанці захоплювали ключові міста в Сирії. І журналісти з'ясували, що сирійський диктатор чудово проводить час у звичній для себе розкоші.

Лише за кілька тижнів після того, як 2024 року повстанці стрімко захопили контроль над Сирією, Башара Асада бачили в московському ресторані Sixty, що розташований у Башті Федерації в Москва-Сіті, звідки він вирушив до розкішного номера за 13 тисяч доларів на тиждень, пише The New York Times.

Асада впізнав один із відвідувачів, сам сирієць, якого делікатно попросили утриматися від фотографування.

Асаду вдалося вивезти всю свою сім'ю в Москву Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Протягом понад п'яти десятиліть прізвище Асадов було синонімом жорстокої автократії. Тепер же Асади — втікачі, які живуть у Москві.

І повалений президент, і його брат Махер, один із найвпливовіших військових лідерів режиму, мало що розповіли про те, як вони проводять свої дні в країні, що підтримувала їх під час їхнього правління та дала притулок після їхнього падіння.

Однак завдяки свідченням свідків, друзів сім'ї та цифровим підказкам, залишеним у важковідстежуваних акаунтах у соціальних мережах, репортери The New York Times змогли зазирнути в життя, сповнене "розкоші та безкарності".

Розкішна еміграція сім'ї Асадів почалася з перших хвилин їхньої втечі до Москви на приватних літаках і в автомобільних колонах, як стверджують родич, двоє друзів сім'ї і двоє колишніх офіцерів Четвертої дивізії, якою командував Махер аль-Асад.

Під суворим контролем російських спецслужб вони спочатку зупинилися в розкішних апартаментах мережі Four Seasons, вартість проживання в яких може сягати 13 000 доларів на тиждень.

Звідти повалений президент і його сім'я переїхали у двоповерховий пентхаус у "Вежі Федерації", тому самому хмарочосі, де розташований ресторан Sixty. Пізніше, за словами колишнього сирійського чиновника, який підтримує зв'язок із сім'єю, Асада перевезли на віллу у відокремленому передмісті Рубльовка, на захід від Москви.

Водночас сім'ю диктатора продовжують охороняти співробітники ФСБ, які контролюють усі його пересування і забороняють спілкуватися з пресою.

У лютому російська влада діяла швидко, як заявили три інших колишніх чиновника, коли 24-річний син Асада, Хафез, написав у соціальних мережах про втечу сім'ї і поділився відео, на якому він прогулюється Москвою. Відтоді він нічого не публікував в інтернеті.

Хафез Асад із матір'ю в Москві Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Двоє джерел заявили, що кілька разів бачили Махера аль-Асада в бейсболці, насунутій на очі, у хмарочосі в діловому районі Москви, де, на їхню думку, він проживав. Один із друзів сім'ї сказав, що він жив у будівлях "Капітал Тауерс" у цьому ж районі.

У червні його бачили на відео в соціальних мережах у модному кальянному барі Myata Platinum у торговельно-розважальному комплексі Afimall, розташованому неподалік.

Перебуваючи при владі, Махер і очолювані ним сили звинувачувалися в розстрілі беззбройних протестувальників, застосуванні режиму "здатися або померти від голоду" та організації регіональної операції з торгівлі наркотиками, яка, за оцінками, принесла їм мільярди доларів.

Путін прихистив Башара Асада в Москві Фото: Адміністрація президента РФ

І судячи з усього, цей стан Башар Асад зумів зберегти.

У листопаді повалений диктатор запросив друзів і російських чиновників на віллу в передмісті на розкішну вечірку на честь 22-річчя своєї дочки Зейн. Її кузина Шам, дочка Махера, відзначила вже своє 22-річчя у французькому ресторані Bagatelle в Дубаї, а потім на приватній яхті. Обидві дівчини живуть в Еміратах, а не в Москві, завдяки спеціальній угоді їхніх батьків із місцевою владою.

Лише через кілька тижнів після падіння режиму Зейн аль-Асад повернулася до навчання у філії Сорбонни в Абу-Дабі, і на пари її постійно супроводжують охоронці.

А в червні вона отримала диплом Московського державного інституту міжнародних відносин, де також навчалася. На фотографіях з церемонії вручення дипломів були зображені її брати і мати.

Зейн Асад отримала диплом університету в Москві Фото: Скриншот

Інсайдери повідомляють, що Башар Асад і його брат Махер дотримуються різних підходів щодо тих, хто колись їм служив.

Махер відправляє гроші колишнім соратникам, тоді як Башар кинув навіть особистих помічників. Один із них опинився на евакуаційному рейсі до Москви без речей і паспорта. Він супроводжував господаря до розкішних апартаментів готелю Four Seasons, де йому було наказано ділити окремий номер із двома іншими помічниками Асада. Наступного ранку співробітник готелю вручив їм приголомшливий рахунок. У паніці троє помічників неодноразово намагалися додзвонитися до Башара Асада. Скинутий президент так і не відповів.

Зрештою російські чиновники втрутилися, запропонувавши перевести помічників на військовий об'єкт радянської епохи разом з іншими офіцерами нижчого рангу. Особиста помічниця, яка не мала коштів, натомість домовилася повернутися до Сирії.

"Башар живе повним життям, як ні в чому не бувало. Він принижував нас, коли був тут, і підставив нас, коли пішов", — заявив один із його підручних.

І, незважаючи на охорону, Башара Асада, сирійського диктатора-втікача, отруїли в Москві, але він вижив.