Номер за 13 тысяч долларов и охрана от Путина: как беглый сирийский диктатор живет в РФ

Башар Асад сумел сбежать в Россию со всей своей семьей, пока повстанцы захватывали ключевые города в Сирии. И журналисты выяснили, что сирийский диктатор отлично проводит время в привычной для себя роскоши.

Всего через несколько недель после того, как в 2024 году повстанцы стремительно захватили контроль над Сирией, Башара Асада видели в московском ресторане Sixty, который расположен в Башне Федерации в Москва-Сити, откуда он отправился в роскошный номер за 13 тысяч долларов в неделю, пишет The New York Times.

Асада узнал один из посетителей, сам сириец, которого деликатно попросили воздержаться от фотографирования.

Асаду удалось вывезти всю свою семью в Москву Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

На протяжении более пяти десятилетий фамилия Асадов была синонимом жестокой автократии. Теперь же Асады — беглецы, живущие в Москве.

И свергнутый президент, и его брат Махер, один из самых влиятельных военных лидеров режима, мало что рассказали о том, как они проводят свои дни в стране, которая поддерживала их во время их правления и приютила после их падения.

Однако благодаря показаниям свидетелей, друзей семьи и цифровым подсказкам, оставленным в трудноотслеживаемых аккаунтах в социальных сетях, репортеры The New York Times смогли заглянуть в жизнь, полную "роскоши и безнаказанности".

Роскошная эмиграция семьи Асадов началась с первых минут их бегства в Москву на частных самолетах и ​​в автомобильных колоннах, как утверждают родственник, двое друзей семьи и двое бывших офицеров Четвертой дивизии, которой командовал Махер аль-Асад.

Под строгим контролем российских спецслужб они сначала остановились в роскошных апартаментах сети Four Seasons, стоимость проживания в которых может достигать 13 000 долларов в неделю.

Оттуда свергнутый президент и его семья переехали в двухэтажный пентхаус в "Башне Федерации", том самом небоскребе, где расположен ресторан Sixty. Позже, по словам бывшего сирийского чиновника, поддерживающего связь с семьей, Асада перевезли на виллу в уединенном пригороде Рублевка, к западу от Москвы.

При этом семью диктатора продолжают охранять сотрудники ФСБ, которые контролируют все его передвижения и запрещают общаться с прессой.

В феврале российские власти действовали быстро, как заявили три других бывших чиновника, когда 24-летний сын Асада, Хафез, написал в социальных сетях о побеге семьи и поделился видео, на котором он прогуливается по Москве. С тех пор он ничего не публиковал в интернете.

Хафез Асад с матерью в Москве Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Двое источников заявили, что несколько раз видели Махера аль-Асада в бейсболке, надвинутой на глаза, в небоскребе в деловом районе Москвы, где, по их мнению, он проживал. Один из друзей семьи сказал, что он жил в зданиях "Капитал Тауэрс" в этом же районе.

В июне его видели на видео в социальных сетях в модном кальянном баре Myata Platinum в торговом и развлекательном комплексе Afimall, расположенном неподалеку.

Находясь у власти, Махер и возглавляемые им силы обвинялись в расстреле безоружных протестующих, применении режима "сдаться или умереть от голода" и организации региональной операции по торговле наркотиками, которая, по оценкам, принесла им миллиарды долларов.

Путин приютил Башара Асада в Москве Фото: Администрация президента РФ

И судя по всему, этот состояние Башар Асад сумел сохранить.

В ноябре свергнутый диктатор пригласил друзей и российских чиновников на виллу в пригороде на роскошную вечеринку в честь 22-летия своей дочери Зейн. Ее кузина Шам, дочь Махера, отметила уже свое 22-летие во французском ресторане Bagatelle в Дубае, а затем на частной яхте. Обе девушки живут в Эмиратах, а не в Москве, благодаря специальному соглашению их родителей с местными властями.

Всего через несколько недель после падения режима Зейн аль-Асад вернулась к учебе в филиале Сорбонны в Абу-Даби, и на пары ее постоянно сопровождают телохранители.

А в июне она получила диплом Московского государственного института международных отношений, где также обучалась. На фотографиях с церемонии вручения дипломов были запечатлены ее братья и мать.

Зейн Асад получила диплом университета в Москве Фото: Скриншот

Инсайдеры сообщают, что Башар Асад и его брат Махер придерживаются разных подходов по отношению к тем, кто когда-то им служил.

Махер отправляет деньги бывшим соратникам, тогда как Башар бросил даже личных помощников. Один из них оказался на эвакуационном рейсе в Москву без вещей и паспорта. Он сопровождал хозяина в роскошные апартаменты отеля Four Seasons, где ему было велено делить отдельный номер с двумя другими помощниками Асада. На следующее утро сотрудник отеля вручил им ошеломляющий счет. В панике трое помощников неоднократно пытались дозвониться до Башара Асада. Свергнутый президент так и не ответил.

В конце концов российские чиновники вмешались, предложив перевести помощников на военный объект советской эпохи вместе с другими офицерами низшего ранга. Личная помощница, не имевшая средств, вместо этого договорилась вернуться в Сирию.

"Башар живет полной жизнью, как ни в чем не бывало. Он унижал нас, когда был здесь, и подставил нас, когда ушел", — заявил один из его подручных.

Напомним, ранее Фокус писал, как соратники Башара Асада хотят вернуть себе власть в Сирии.

И, несмотря на охрану, Башара Асада, беглого сирийского диктатора, отравили в Москве, но он выжил.