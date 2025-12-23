Номер за 13 тысяч долларов и охрана от Путина: как беглый сирийский диктатор живет в РФ
Башар Асад сумел сбежать в Россию со всей своей семьей, пока повстанцы захватывали ключевые города в Сирии. И журналисты выяснили, что сирийский диктатор отлично проводит время в привычной для себя роскоши.
Всего через несколько недель после того, как в 2024 году повстанцы стремительно захватили контроль над Сирией, Башара Асада видели в московском ресторане Sixty, который расположен в Башне Федерации в Москва-Сити, откуда он отправился в роскошный номер за 13 тысяч долларов в неделю, пишет The New York Times.
Асада узнал один из посетителей, сам сириец, которого деликатно попросили воздержаться от фотографирования.
На протяжении более пяти десятилетий фамилия Асадов была синонимом жестокой автократии. Теперь же Асады — беглецы, живущие в Москве.
И свергнутый президент, и его брат Махер, один из самых влиятельных военных лидеров режима, мало что рассказали о том, как они проводят свои дни в стране, которая поддерживала их во время их правления и приютила после их падения.
Однако благодаря показаниям свидетелей, друзей семьи и цифровым подсказкам, оставленным в трудноотслеживаемых аккаунтах в социальных сетях, репортеры The New York Times смогли заглянуть в жизнь, полную "роскоши и безнаказанности".
Роскошная эмиграция семьи Асадов началась с первых минут их бегства в Москву на частных самолетах и в автомобильных колоннах, как утверждают родственник, двое друзей семьи и двое бывших офицеров Четвертой дивизии, которой командовал Махер аль-Асад.
Под строгим контролем российских спецслужб они сначала остановились в роскошных апартаментах сети Four Seasons, стоимость проживания в которых может достигать 13 000 долларов в неделю.
Оттуда свергнутый президент и его семья переехали в двухэтажный пентхаус в "Башне Федерации", том самом небоскребе, где расположен ресторан Sixty. Позже, по словам бывшего сирийского чиновника, поддерживающего связь с семьей, Асада перевезли на виллу в уединенном пригороде Рублевка, к западу от Москвы.
При этом семью диктатора продолжают охранять сотрудники ФСБ, которые контролируют все его передвижения и запрещают общаться с прессой.
В феврале российские власти действовали быстро, как заявили три других бывших чиновника, когда 24-летний сын Асада, Хафез, написал в социальных сетях о побеге семьи и поделился видео, на котором он прогуливается по Москве. С тех пор он ничего не публиковал в интернете.
Двое источников заявили, что несколько раз видели Махера аль-Асада в бейсболке, надвинутой на глаза, в небоскребе в деловом районе Москвы, где, по их мнению, он проживал. Один из друзей семьи сказал, что он жил в зданиях "Капитал Тауэрс" в этом же районе.
В июне его видели на видео в социальных сетях в модном кальянном баре Myata Platinum в торговом и развлекательном комплексе Afimall, расположенном неподалеку.
Находясь у власти, Махер и возглавляемые им силы обвинялись в расстреле безоружных протестующих, применении режима "сдаться или умереть от голода" и организации региональной операции по торговле наркотиками, которая, по оценкам, принесла им миллиарды долларов.
И судя по всему, этот состояние Башар Асад сумел сохранить.
В ноябре свергнутый диктатор пригласил друзей и российских чиновников на виллу в пригороде на роскошную вечеринку в честь 22-летия своей дочери Зейн. Ее кузина Шам, дочь Махера, отметила уже свое 22-летие во французском ресторане Bagatelle в Дубае, а затем на частной яхте. Обе девушки живут в Эмиратах, а не в Москве, благодаря специальному соглашению их родителей с местными властями.
Всего через несколько недель после падения режима Зейн аль-Асад вернулась к учебе в филиале Сорбонны в Абу-Даби, и на пары ее постоянно сопровождают телохранители.
А в июне она получила диплом Московского государственного института международных отношений, где также обучалась. На фотографиях с церемонии вручения дипломов были запечатлены ее братья и мать.
Инсайдеры сообщают, что Башар Асад и его брат Махер придерживаются разных подходов по отношению к тем, кто когда-то им служил.
Махер отправляет деньги бывшим соратникам, тогда как Башар бросил даже личных помощников. Один из них оказался на эвакуационном рейсе в Москву без вещей и паспорта. Он сопровождал хозяина в роскошные апартаменты отеля Four Seasons, где ему было велено делить отдельный номер с двумя другими помощниками Асада. На следующее утро сотрудник отеля вручил им ошеломляющий счет. В панике трое помощников неоднократно пытались дозвониться до Башара Асада. Свергнутый президент так и не ответил.
В конце концов российские чиновники вмешались, предложив перевести помощников на военный объект советской эпохи вместе с другими офицерами низшего ранга. Личная помощница, не имевшая средств, вместо этого договорилась вернуться в Сирию.
"Башар живет полной жизнью, как ни в чем не бывало. Он унижал нас, когда был здесь, и подставил нас, когда ушел", — заявил один из его подручных.
