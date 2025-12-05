Сбежавшие в РФ чиновники Асада готовят переворот в Сирии из Москвы

Переворот и свержение нынешней власти в Сирии готовят ближайшие союзники беглого диктатора Башара Асада, в том числе его родной брат Махер и миллиардер Рами Махлуф.

Журналисты Reuters провели масштабное расследование, в котором утверждается, что если сам Башар Асад в целом смирился со своим изгнанием, то его ближайшие сторонники переправляют миллионы долларов десяткам тысяч потенциальных боевиков, надеясь поднять восстания против нового правительства и вернуть часть утраченного влияния.

Это "соревнование" продолжается и сейчас, но вместо того, чтобы угодить Асаду, основное внимание уделяется поиску ему замены и контролю над алавитской общиной, давно связанной с семьей Асадов.

Свержение новой власти в Сирии, что известно

Камаль Хасан, бывший начальником военной разведки Башара, неустанно звонит и отправляет голосовые сообщения командирам и советникам. В них он сетует на утраченное влияние и рисует грандиозные планы своего правления прибрежной Сирией, где проживает большинство алавитского населения страны и которая раньше была опорой Башара Асада.

Башар Асад сбежал в Москву, где и живет со своей семьей Фото: ТАСС

Рами Махлуф, двоюродный брат Асада, когда-то использовал свою бизнес-империю для финансирования диктатора во время гражданской войны, но в итоге поссорился с более влиятельными родственниками и оказался под многолетним домашним арестом. Теперь в разговорах и сообщениях он изображает себя мессианской фигурой, которая вернется к власти после апокалиптической последней битвы.

Находясь в изгнании в Москве, Хасан и Махлуф представляют себе раздробленную Сирию, и каждый из них хочет контролировать районы с преобладающим алавитским населением. Оба потратили миллионы долларов на конкурирующие усилия по укреплению сил. Их заместители находятся в России, Ливане и Объединенных Арабских Эмиратах.

Чтобы противостоять заговорщикам, новое правительство Сирии использует еще одного бывшего сторонника Асада – друга детства нового президента Ахмеда аш-Шараа, который стал лидером военизированного формирования Асада, а затем бросил его в разгар войны, когда диктатор отвернулся от него. Задача этого человека, Халеда аль-Ахмада, – убедить бывших солдат и мирных жителей алавитов в том, что их будущее связано с новой Сирией.

Министерство внутренних дел Ливана и Министерство иностранных дел России не ответили на запросы о комментариях. Представитель ОАЭ заявил, что правительство ОАЭ намерено не допускать использования своей территории для "любых форм незаконных финансовых потоков".

Заговорщики готовят переворот из Москвы – что о них известно

"Мессия" Рами Махлуф верит в битву Апокалипсиса в Дамаске

Рами Махлуф заявляет, что ему доверена божественная миссия помогать алавитам. Махлуф доминировал в экономике Сирии более двух десятилетий, обладая активами, по оценкам британского правительства, более чем на миллиард долларов в таких отраслях, как телекоммуникации, строительство и туризм. Он использовал свои деньги для финансирования подразделений сирийской армии и союзных ей ополченцев во время гражданской войны, разразившейся в 2011 году.

Рами Махлуф в изгнаниии решил, что он "мессия" Фото: Скриншот

Когда в 2019 году победа Асада казалась гарантированной, Махлуф публично приписал себе заслуги. Вскоре после этого Асад конфисковал предприятия Махлуфа, якобы из-за их задолженности перед государством, и посадил его под домашний арест на несколько лет.

Махлуф бежал в Ливан на машине скорой помощи ночью 8 декабря 2024 года, когда Дамаск пал под натиском повстанцев Шараа. Брат Махлуфа Эхаб также пытался незаметно бежать той ночью на своем Maserati, но был застрелен недалеко от границы и ограблен, лишившись миллионов долларов наличными.

Махлуф сейчас живет на отдельном этаже роскошного отеля "Рэдиссон" в Москве под усиленной охраной. Он стал очень религиозным и написал трехтомник толкований исламских знаний.

Судя по публикациям Махлуфа в Facebook и сообщениям в WhatsApp своим соратникам, он верит, что Бог дал ему деньги и влияние, чтобы он мог сыграть мессианскую роль в шиитском пророчестве о битве Армагеддон в Дамаске. В его интерпретации апокалипсис наступит после окончания срока президента США Дональда Трампа. Он публично называет Шараа "Аль-Суфьяни", как главного злодея пророчества, который погибает, когда его армия "проваливается в трещину земли".

Все заговорщики хотят свергнуть Аль-Шараа Фото: Al Jazeera

Деньги он отправляет через двух видных сирийских офицеров, воссоединившихся с Махлуфом в Москве: Сухайля Хасана и Кахтана Халила, оба имевших звание генерал-майора. Хасан и Халил утверждали, что создали для Махлуфа отряд, насчитывающий, по их словам, 54 053 добровольца. Однако многие рядовые солдаты, призванные при Асаде, прекратили борьбу после падения его режима.

Камаль Хасан верит, что вернется в Сирию со своей армией хакеров

Камаль Хасан руководил военной системой содержания под стражей диктатуры Асада, которая известна масштабным вымогательством денег у семей заключенных.

Камаль Хасан хочет стать новым правителем Сирии Фото: Скриншот

Именно Хасан в 2018 году предложил перенести массовое захоронение с тысячами тел в пустыню Думайр недалеко от Дамаска, чтобы скрыть масштабы зверств правительства Асада.

Брошенный разваливающейся армией Асада, Хасан сначала бежал в посольство ОАЭ в Дамаске, а затем, в декабре 2024 года, почти на две недели укрылся в российском посольстве. Он был в ярости от того, что, по его мнению, было жестоким обращением со стороны хозяев, которые предоставили ему одну комнату с одним жестким стулом.

В конечном итоге Хасан поселился в трехэтажной вилле в пригороде Москвы, сообщил офицер, встречавшийся с ним летом. С тех пор он видел Махера Асада один раз и поддерживает тесные связи с российскими покровителями Башара.

По словам координатора операций Хасана в Ливане, с марта Хасан потратил 1,5 миллиона долларов на 12 000 боевиков в Сирии и Ливане.

"Будьте терпеливы, мои люди, и не сдавайте оружие. Я тот, кто вернет вам достоинство", — сказал он в голосовом сообщении в WhatsApp от апреля, которое, по всей видимости, было адресовано командирам. Двое получателей подтвердили, что сообщение было от него.

В середине года благотворительная организация "Развитие Западной Сирии" объявила о своем создании, заявив, что ее финансирует "гражданин Сирии генерал-майор Камаль Хасан". Инсайдеры описывают ее, как гуманитарное прикрытие, позволяющее Хасану усилить свое влияние среди алавитов.

По словам помощника в Москве и одного из хакеров, за лето 2025 года Хасан завербовал около 30 хакеров, ранее связанных с его военной разведкой. Им было поручено проводить кибератаки на новое правительство и внедрять шпионское ПО в его компьютерные системы.

Махер Асад хочет стать диктатором вместо старшего брата

Потенциально ключевым игроком в попытках спровоцировать восстание является Махер Асад, младший брат экс-диктатора.

Семейство Асадов на семейном фото Фото: Wikipedia

Махер контролировал как бизнес-империю, так и самое мощное подразделение сирийской армии – 4-ю бронетанковую дивизию. При нем дивизия обрела мощь и финансовую независимость, сделавшие ее похожей на государство в государстве – вплоть до того, что она подверглась собственным санкциям со стороны США, Великобритании и Евросоюза.

Финансовая империя Махера в целом продолжает функционировать, за исключением предполагаемых продаж каптагона, незаконно производимого амфетамина. Его активы, как полагают, хранятся в подставных компаниях как в Сирии, так и за ее пределами.

Инсайдер заявил, что, пока Башар Асад сосредоточен на своей личной жизни и бизнесе, Махер по-прежнему стремится к влиянию в Сирии. Младший брат не понимает, как дети Хафеза Асада, основателя диктатуры, могут быть вынуждены покинуть Сирию, добавил он.

"Семья почитает Хафеза Асада как бога, и Махер пытается опираться на это, но пока он не продвинулся", — сказал командир.

Двое офицеров дивизии говорят, что многие из 25 000 ее бойцов, как внутри Сирии, так и за ее пределами, по-прежнему считают Махера Асада своим командиром, и он может мобилизовать их, если отдаст приказ.

Кого из сирийских "революционеров" поддерживает Россия

По словам шести источников, Россия до сих пор не поддержала Хасана и Махлуфа. Пока Москва укрывает беженцев, российское правительство четко дало понять, что его приоритетом является сохранение доступа к военным базам, которые оно все еще держит на побережье Сирии.

Однако встречи между российскими официальными лицами и находящимися в изгнании сирийскими группировками стали реже. Их не было с тех пор, как президент Шараа посетил Москву в октябре, чтобы заручиться поддержкой Кремля.

Напомним, Ахмед аль-Шараа, бывший боевик в Сирии и Ираке, стал первым главой сирийского государства и теперь хочет дружить с Россией, но требует выдачи Башара Асада.

А ранее стало известно, что Башара Асада, беглого сирийского диктатора, отравили в Москве, но он выжил.