Чиновники Асада, які втекли до РФ, готують переворот у Сирії з Москви

Переворот і повалення нинішньої влади в Сирії готують найближчі союзники диктатора-втікача Башара Асада, зокрема його рідний брат Махер і мільярдер Рамі Махлуф.

Журналісти Reuters провели масштабне розслідування, в якому стверджується, що якщо сам Башар Асад загалом змирився зі своїм вигнанням, то його найближчі прихильники переправляють мільйони доларів десяткам тисяч потенційних бойовиків, сподіваючись підняти повстання проти нового уряду і повернути частину втраченого впливу.

Це "змагання" триває і зараз, але замість того, щоб догодити Асаду, основна увага приділяється пошуку йому заміни і контролю над алавітською громадою, давно пов'язаною з сім'єю Асадів.

Повалення нової влади в Сирії, що відомо

Камаль Хасан, колишній начальник військової розвідки Башара, невпинно дзвонить і надсилає голосові повідомлення командирам і радникам. У них він нарікає на втрачений вплив і малює грандіозні плани свого правління прибережною Сирією, де мешкає більшість алавітського населення країни і яка раніше була опорою Башара Асада.

Башар Асад утік до Москви, де й живе зі своєю сім'єю Фото: ТАСС

Рамі Махлуф, двоюрідний брат Асада, колись використовував свою бізнес-імперію для фінансування диктатора під час громадянської війни, але зрештою посварився з більш впливовими родичами і опинився під багаторічним домашнім арештом. Тепер у розмовах і повідомленнях він зображує себе месіанською фігурою, яка повернеться до влади після апокаліптичної останньої битви.

Перебуваючи у вигнанні в Москві, Хасан і Махлуф уявляють собі роздроблену Сирію, і кожен із них хоче контролювати райони з переважаючим алавітським населенням. Обидва витратили мільйони доларів на конкуруючі зусилля зі зміцнення сил. Їхні заступники перебувають у Росії, Лівані та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Щоб протистояти змовникам, новий уряд Сирії використовує ще одного колишнього прихильника Асада — друга дитинства нового президента Ахмеда аш-Шараа, який став лідером воєнізованого формування Асада, а потім кинув його в розпал війни, коли диктатор відвернувся від нього. Завдання цієї людини, Халеда аль-Ахмада, — переконати колишніх солдатів і мирних жителів алавітів у тому, що їхнє майбутнє пов'язане з новою Сирією.

Міністерство внутрішніх справ Лівану і Міністерство закордонних справ Росії не відповіли на запити про коментарі. Представник ОАЕ заявив, що уряд ОАЕ має намір не допускати використання своєї території для "будь-яких форм незаконних фінансових потоків".

Змовники готують переворот із Москви — що про них відомо

"Месія" Рамі Махлуф вірить у битву Апокаліпсису в Дамаску

Рамі Махлуф заявляє, що йому довірено божественну місію допомагати алавітам. Махлуф домінував в економіці Сирії понад два десятиліття, володіючи активами, за оцінками британського уряду, більш ніж на мільярд доларів у таких галузях, як телекомунікації, будівництво і туризм. Він використовував свої гроші для фінансування підрозділів сирійської армії і союзних їй ополченців під час громадянської війни, що вибухнула 2011 року.

Рамі Махлуф у вигнанні вирішив, що він "месія" Фото: Скриншот

Коли 2019 року перемога Асада здавалася гарантованою, Махлуф публічно приписав собі заслуги. Незабаром після цього Асад конфіскував підприємства Махлуфа, нібито через їхню заборгованість перед державою, і посадив його під домашній арешт на кілька років.

Махлуф втік до Лівану на машині швидкої допомоги вночі 8 грудня 2024 року, коли Дамаск упав під натиском повстанців Шараа. Брат Махлуфа Ехаб також намагався непомітно втекти тієї ночі на своєму Maserati, але його застрелили недалеко від кордону і пограбували, втративши мільйони доларів готівкою.

Махлуф зараз живе на окремому поверсі розкішного готелю "Редіссон" у Москві під посиленою охороною. Він став дуже релігійним і написав тритомник тлумачень ісламських знань.

Судячи з публікацій Махлуфа у Facebook і повідомлень у WhatsApp своїм соратникам, він вірить, що Бог дав йому гроші і вплив, щоб він міг зіграти месіанську роль у шиїтському пророцтві про битву Армагеддон у Дамаску. У його інтерпретації апокаліпсис настане після закінчення терміну президента США Дональда Трампа. Він публічно називає Шараа "Аль-Суф'яні", як головного лиходія пророцтва, який гине, коли його армія "провалюється в тріщину землі".

Усі змовники хочуть повалити Аль-Шараа Фото: covid-rules

Гроші він відправляє через двох видатних сирійських офіцерів, які возз'єдналися з Махлуфом у Москві: Сухайля Хасана і Кахтана Халіла, обидва мали звання генерал-майора. Хасан і Халіл стверджували, що створили для Махлуфа загін, який налічував, за їхніми словами, 54 053 добровольці. Однак багато рядових солдатів, призваних при Асаді, припинили боротьбу після падіння його режиму.

Камаль Хасан вірить, що повернеться в Сирію зі своєю армією хакерів

Камаль Хасан керував військовою системою утримання під вартою диктатури Асада, яка відома масштабним вимаганням грошей у сімей ув'язнених.

Камаль Хасан хоче стати новим правителем Сирії Фото: Скриншот

Саме Хасан 2018 року запропонував перенести масове поховання з тисячами тіл у пустелю Думайр недалеко від Дамаска, щоб приховати масштаби звірств уряду Асада.

Покинутий армією Асада, що розвалюється, Хасан спочатку втік до посольства ОАЕ в Дамаску, а потім, у грудні 2024 року, майже на два тижні сховався в російському посольстві. Він був розлючений від того, що, на його думку, було жорстоким поводженням з боку господарів, які надали йому одну кімнату з одним жорстким стільцем.

Зрештою Хасан оселився в триповерховій віллі в передмісті Москви, повідомив офіцер, який зустрічався з ним влітку. Відтоді він бачив Махера Асада один раз і підтримує тісні зв'язки з російськими покровителями Башара.

За словами координатора операцій Хасана в Лівані, з березня Хасан витратив 1,5 мільйона доларів на 12 000 бойовиків у Сирії та Лівані.

"Будьте терплячі, мої люди, і не здавайте зброю. Я той, хто поверне вам гідність", — сказав він у голосовому повідомленні у WhatsApp від квітня, яке, вочевидь, було адресовано командирам. Двоє одержувачів підтвердили, що повідомлення було від нього.

У середині року благодійна організація "Розвиток Західної Сирії" оголосила про своє створення, заявивши, що її фінансує "громадянин Сирії генерал-майор Камаль Хасан". Інсайдери описують її, як гуманітарне прикриття, що дозволяє Хасану посилити свій вплив серед алавітів.

За словами помічника в Москві й одного з хакерів, за літо 2025 року Хасан завербував близько 30 хакерів, раніше пов'язаних із його військовою розвідкою. Їм було доручено проводити кібератаки на новий уряд і впроваджувати шпигунське ПЗ в його комп'ютерні системи.

Махер Асад хоче стати диктатором замість старшого брата

Потенційно ключовим гравцем у спробах спровокувати повстання є Махер Асад, молодший брат екс-диктатора.

Сімейство Асадів на сімейному фото Фото: Wikipedia

Махер контролював як бізнес-імперію, так і найпотужніший підрозділ сирійської армії — 4-ту бронетанкову дивізію. За його правління дивізія здобула міць і фінансову незалежність, які зробили її схожою на державу в державі — аж до того, що вона зазнала власних санкцій з боку США, Великої Британії та Євросоюзу.

Фінансова імперія Махера загалом продовжує функціонувати, за винятком передбачуваних продажів каптагона, незаконно виробленого амфетаміну. Його активи, як вважають, зберігаються в підставних компаніях як у Сирії, так і за її межами.

Інсайдер заявив, що, поки Башар Асад зосереджений на своєму особистому житті та бізнесі, Махер, як і раніше, прагне до впливу в Сирії. Молодший брат не розуміє, як діти Хафеза Асада, засновника диктатури, можуть бути змушені покинути Сирію, додав він.

"Сім'я шанує Хафеза Асада як бога, і Махер намагається спиратися на це, але поки він не просунувся", — сказав командир.

Двоє офіцерів дивізії кажуть, що багато хто з 25 000 її бійців, як усередині Сирії, так і за її межами, як і раніше вважають Махера Асада своїм командиром, і він може мобілізувати їх, якщо віддасть наказ.

Кого із сирійських "революціонерів" підтримує Росія

За словами шести джерел, Росія досі не підтримала Хасана і Махлуфа. Поки Москва вкриває біженців, російський уряд чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом є збереження доступу до військових баз, які він все ще тримає на узбережжі Сирії.

Однак зустрічі між російськими офіційними особами та сирійськими угрупованнями, що перебувають у вигнанні, стали рідшими. Їх не було відтоді, як президент Шараа відвідав Москву в жовтні, щоб заручитися підтримкою Кремля.

Нагадаємо, Ахмед аль-Шараа, колишній бойовик у Сирії та Іраку, став першим главою сирійської держави і тепер хоче дружити з Росією, але вимагає видачі Башара Асада.

А раніше стало відомо, що Башара Асада, сирійського диктатора-втікача, отруїли в Москві, але він вижив.