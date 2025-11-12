Новий президент Сирії хоче дружити з Росією, але вимагає видачі Башара Асада

Парадоксальні вимоги Ахмед аш-Шараа висунув у великому інтерв'ю. Першому для американського ЗМІ, яке він дав як новий очільник Сирії після втечі попереднього диктатора Башара Асада, що нині мешкає в Росії.

Ахмед аш-Шараа заявив, що Сирії "потрібна Росія", але він домагатиметься справедливості за злочини Асада. Про це він розповів в інтерв'ю The Washington Post.

Ахмед аль-Шараа, колишній бойовик у Сирії та Іраку, став першим главою сирійської держави, який відвідав Білий дім. Інтерв'ю він дав у готелі St. Regis у Вашингтоні.

"У годинній бесіді колишній бойовик, який говорив через перекладача, обговорював важливість відновлення відносин Сирії зі Сполученими Штатами. Він також відверто оцінив поточні переговори з Ізраїлем, післявоєнне міжконфесійне насильство і власний неймовірний шлях від іракського бойовика і лідера повстанців у Сирії до першого глави сирійської держави, який зустрівся з президентом США у Вашингтоні", — повідомили журналісти Сюзанна Джорджі і Тобі Раджі.

Відносини Сирії з Росією

Аль-Шараа знає, що Башар Асад перебуває в Москві під захистом Володимира Путіна. Він нагадав, що Сирія воювала з Росією 10 років: "Це була важка війна. Вони кілька разів заявляли, що вбили мене".

Але водночас Росія потрібна Сирії, за його словами, оскільки вона постійний член Ради Безпеки ООН.

"Нам потрібно, щоб її голос був на нашому боці в деяких питаннях, і в нас є стратегічні інтереси з ними. Ми не хочемо підштовхувати Росію до альтернативних або інших варіантів вирішення сирійського питання. Питання Башара Асада викликає занепокоєння у Росії, і наші відносини з нею все ще перебувають на початку шляху. Ми, сирійці, збережемо за собою право вимагати притягнення Асада до відповідальності", — повідомив новий президент Сирії.

Відносини Сирії та США

Аль-Шараа домагатиметься зняття санкцій із Сирії та поліпшуватиме відносини зі США.

"Найважливіше завдання — почати вибудовувати відносини між Сирією і Сполученими Штатами, тому що за останні 100 років ці відносини були не дуже хорошими. Ми шукали спільні інтереси між Сполученими Штатами і Сирією і виявили, що у нас багато спільних інтересів, які ми можемо розвивати, наприклад, інтереси безпеки та економіки. Стабільність у Сирії вплине на весь регіон, і нестабільність у Сирії також вплине на регіон", — заявив аль-Шараа.

Коли його запитали про зниклого в Сирії журналіста The Washington Post Остіна Тайса, новий президент заявив, що війну в Сирії розв'язав "колишній режим" проти сирійського народу, і що 250 тисяч людей зникли безвісти, як сирійців, так і іноземців. І їхніми пошуками займається спеціальна комісія.

Минуле аль-Шараа як бойовика в Сирії та Іраку

Аль-Шараа визнав, що воював проти США, але, на його думку, битися не соромно, якщо це робиться заради благородних цілей.

"Я провів стільки воєн, але жодного разу не став причиною загибелі невинної людини", — повідомив він.

Щодо тривалих сутичок у Сирії, він заявив, що це "перехідний період", у якому існують "ситуації, умови і закони, що відрізняються від таких у стабільних країнах".

Ізраїль і Сирія

Аль-Шараа заявив, що Сирія вступила у війну з Ізраїлем 50 років тому. Потім, у 1974 році, було укладено угоду про роз'єднання, яка діяла 50 років, але після втечі Асада, Ізраїль розширив свою присутність у Сирії.

Новий президент веде переговори і хоче, щоб Ізраїль повернувся до кордонів, які існували до 8 грудня.

"Ізраїль окупував Голанські висоти, щоб захистити Ізраїль, і тепер він нав'язує умови на півдні Сирії, щоб захистити Голанські висоти. Тож через кілька років, можливо, вони окупують центральну частину Сирії, щоб захистити південь. Цим шляхом вони дійдуть до Мюнхена", — заявив аль-Шараа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Башара Асада, сирійського диктатора-втікача, отруїли в Москві, але він вижив.

Башар Асад і його сім'я втекли з Дамаска, Сирія, у грудні 2024 року. Наприкінці листопада 2024 року сирійські повстанці почали наступ проти урядових сил Башара Асада, які підтримують його, і російських військ. Але зрештою Асаду довелося тікати, як і членам його сім'ї. Пізніше його син Хафез Асад розповів, що із Сирії його вивезли росіяни на військовому літаку.