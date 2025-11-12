Парадоксальные требования Ахмед аш-Шараа выдвинул в большом интервью. Первом для американского СМИ, которое он дал в качестве нового главы Сирии после бегства предыдущего диктатора Башара Асада, который сейчас живет в России.

Ахмед аш-Шараа заявил, что Сирии "нужна Россия", но он будет добиваться справедливости за преступления Асада. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

Ахмед аль-Шараа, бывший боевик в Сирии и Ираке, стал первым главой сирийского государства, посетившим Белый дом. Интервью он дал в отеле St. Regis в Вашингтоне.

"В часовой беседе бывший боевик, говоривший через переводчика, обсуждал важность восстановления отношений Сирии с Соединенными Штатами. Он также откровенно оценил текущие переговоры с Израилем, послевоенное межконфессиональное насилие и свой собственный невероятный путь от иракского боевика и лидера повстанцев в Сирии до первого главы сирийского государства, встретившегося с президентом США в Вашингтоне", - сообщили журналисты Сюзанна Джорджи и Тоби Раджи.

Отношения Сирии с Россией

Аль-Шараа знает, что Башар Асад находится в Москве под защитой Владимира Путина. Он напомнил, что Сирия воевала с Россией 10 лет: "Это была тяжелая война. Они несколько раз заявляли, что убили меня".

Но при этом Россия нужна Сирии, по его словам, так как она постоянный член Совета Безопасности ООН.

"Нам нужно, чтобы ее голос был на нашей стороне в некоторых вопросах, и у нас есть стратегические интересы с ними. Мы не хотим подталкивать Россию к альтернативным или иным вариантам решения сирийского вопроса. Вопрос Башара Асада вызывает беспокойство у России, и наши отношения с ней все еще находятся в начале пути. Мы, сирийцы, сохраним за собой право требовать привлечения Асада к ответственности", — сообщил новый президент Сирии.

Отношения Сирии и США

Аль-Шараа будет добиваться снятия санкций с Сирии и улучшать отношения с США.

"Самая важная задача — начать выстраивать отношения между Сирией и Соединенными Штатами, потому что за последние 100 лет эти отношения были не очень хорошими. Мы искали общие интересы между Соединенными Штатами и Сирией и обнаружили, что у нас много общих интересов, которые мы можем развивать, например интересы безопасности и экономики. Стабильность в Сирии повлияет на весь регион, и нестабильность в Сирии также повлияет на регион", — заявил аль-Шараа.

Когда его спросили о пропавшем в Сирии журналисте The Washington Post Остине Тайсе, новый президент заявил, что войну в Сирии развязал "прежний режим" против сирийского народа и 250 тысяч человек пропали без вести, как сирийцев, так и иностранцев. И их поисками занимается специальная комиссия.

Прошлое аль-Шараа как боевика в Сирии и Ираке

Аль-Шараа признал, что воевал против США, но, по его мнению, сражаться не зазорно, если это делается ради благородных целей.

"Я провел столько войн, но ни разу не стал причиной гибели невинного человека", — сообщил он.

Насчет продолжающихся столкновений в Сирии, он заявил, что это "переходный период" в котором существуют "ситуации, условия и законы, отличающиеся от таковых в стабильных странах".

Израиль и Сирия

Аль-Шараа заявил, что Сирия вступила в войну с Израилем 50 лет назад. Затем, в 1974 году, было заключено соглашение о разъединении, которое действовало 50 лет, но после бегства Асада, Израиль расширил свое присутствие в Сирии.

Новый президент ведет переговоры и хочет, чтобы Израиль вернулся к границам, существовавшим до 8 декабря.

"Израиль оккупировал Голанские высоты, чтобы защитить Израиль, и теперь он навязывает условия на юге Сирии, чтобы защитить Голанские высоты. Так что через несколько лет, возможно, они оккупируют центральную часть Сирии, чтобы защитить юг. По этому пути они дойдут до Мюнхена", — заявил аль-Шараа.

Напомним, ранее стало известно, что Башара Асада, беглого сирийского диктатора, отравили в Москве, но он выжил.

Башар Асад и его семья сбежали из Дамаска, Сирия, в декабре 2024 года. В конце ноября 2024 года сирийские повстанцы начали наступление против поддерживающих его правительственных сил Башара Асада и российских войск. Но в итоге Асаду пришлось бежать, как и членам его семьи. После его сын Хафез Асад рассказал, что из Сирии его вывезли россияне на военном самолете.