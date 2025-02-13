Вывезли на российском военном самолете: сын свергнутого диктатора Башара Асада рассказал о побеге

Хафез Асад рассказал о событиях перед побегом своей семьи из Дамаска в ночь на 8 декабря 2024 года. По его словам, ситуация "кардинально изменилась" после прибытия некоего чиновника из РФ.

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Хафез Асад, сын свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, который вместе с семьей сбежал в Россию, завел аккаунт в Telegram. И рассказал, как его семья покинула Сирию. Проверить достоверность информации, изложенной на канале, не представляется возможным.

Хафез написал два текста: один на английском, а другой на арабском. Также опубликовал фото из Дамаска и видео из Москвы. И несколько снимков из частного самолета и автомобиля "Бентли", утверждая, что это снимки из Беларуси.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

По словам Хафеза не было никакого плана, даже запасного, чтобы покинуть Дамаск, не говоря уже о Сирии.

Он заявил, что вылетел из Дамаска в Москву 20 ноября рейсом Cham Wings Airlines, чтобы защитить докторскую диссертацию 29 ноября. Сын Башара Асада отмечает, что его мать, Асма Асад, также была в Москве после пересадки костного мозга, которую ей сделали в конце лета.

"Я планировал остаться подольше после защиты, чтобы завершить определенные процедуры сертификации, но поскольку ситуация в Сирии ухудшилась, я вернулся в Дамаск в воскресенье, 1 декабря, на борту Syrian Air, чтобы быть с отцом и братом Каримом. Моя мать осталась в Москве, чтобы продолжить лечение, а моя сестра Зейн осталась рядом с ней", — рассказал сын диктатора.

Он также подробно рассказал, что происходило в субботу 7 декабря и воскресенье 8 декабря.

Напомним, 8 декабря 2024 года столица Сирии Дамаск оказалась в руках повстанцев спустя менее чем две недели после того, как они взяли под контроль несколько крупных сирийских городов. Премьер-министр страны заявил, что готов к передаче власти после того, как Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Хафез Асад рассказал, что 7 декабря его брат Карим сдавал экзамен по математике в Высшем институте прикладных наук и технологий в Дамаске, где он учился. А сестра Зейн готовилась вылететь из Москвы на следующий день.

"В субботу днем ​​начали распространяться слухи о том, что мы покинули страну. Несколько человек связались со мной, чтобы подтвердить, находимся ли мы все еще в Дамаске. В ответ я сделал фотографию в парке Аль-Найрабайн в районе Аль-Мухаджирин и поделился ею в своем (теперь закрытом) личном аккаунте Instagram", — рассказал Хафез.

Фото, сделанное Хафезом Асадом в Дамаске Фото: Соцсети

Он утверждает, что обстановка была обычной. А армия готовилась защищать Дамаск.

"Все изменилось после полуночи, когда российский чиновник прибыл в наш дом в районе Аль-Малки. Он передал президенту просьбу переехать в Латакию на несколько дней из-за серьезности ситуации в Дамаске", — Хафез упомянул, что пытался связаться с кузенами, но они уехали в неизвестном направлении. А в 3 часа утра они уже были в аэропорту Дамаска, где к ним присоединился брат Башара Асада – Махер Асад.

"Мы обнаружили, что аэропорт пуст, и не было ни одного сотрудника, включая диспетчерскую вышку. Затем мы сели на российский военный самолет до Латакии, приземлившись в аэропорту Хмеймим до рассвета", — Хафез Асад рассказал, что они хотели отправиться на виллу в районе Бурдж-Ислам, который находится более чем в 40 километрах от аэропорта. Но там не отвечали телефоны, а ситуация ухудшалась и "погрузилась в хаос".

"Вся связь с военным руководством была потеряна. После консультаций с Москвой командование базы сообщило нам, что наш перевод в Россию запрошен. Некоторое время спустя мы сели на российский военный самолет, направлявшийся в Москву, где и приземлились позже тем же вечером", — резюмировал сын Башара Асада.

Башар Асад с женой и детьми Фото: Facebook Presidency of the Syrian Arab Republic

Хафез Асад повторил свой пост на арабском языке. А также заявил, что новости о тоннах золота и миллиардах долларов на счетах Башара Асада – это ложь.

"Все, что было взято, — это часть зарплаты моего отца и льготы, полученные им за работу в качестве гражданина Сирии", — сообщил Хафез.

Также он упомянул о зверствах в тюрьме Седная, заявив, что он и его отец о них не знали.

"Все, кто приложил руку к пыткам нашего гордого народа, сокрытию фактов и лжи, должны быть привлечены к ответственности по закону, включая тех, кто работал над ними, и руководителей, которые были непатриотичны. Имена всех, кто был причастен, будут раскрыты", — сообщил сын Асада и заявил, что его семья никогда не была против "любимого народа".

Напомним, Россия пытается сохранить свои 2 военные базы в Сирии и провела переговоры с ее новым лидером Ахмедом аль-Шараа. Новый лидер Сирии требовал от Москвы выдать бывшего президента Сирии Башара аль-Асада, который бежал в Россию после победы повстанцев.