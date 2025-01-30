В Сирии новая власть требует у России выдать Башара Асада, — Reuters

Сирия также хочет, чтобы Россия, которая поддерживала Асада, компенсировала все потери, нанесенные ее войсками стране и вложилась в реконструкцию и восстановление.

Related video

Россия пытается сохранить свои 2 военные базы в Сирии и провела переговоры с ее новым лидером Ахмедом аль-Шараа. Впрочем, власти РФ не комментируют, что он требовал взамен. Об этом пишет Reuters.

Как пишет издание, что новый лидер Сирии требовал от Москвы выдать бывшего президента Сирии Башара аль-Асада, который бежал в Россию после победы повстанцев.

Новая сирийская администрация заявила после переговоров с российской делегацией, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, что она "подчеркнула, что восстановление отношений должно устранить ошибки прошлого, уважать волю сирийского народа и служить его интересам".

Но сирийский источник сообщил Reuters, что россияне не хотели признавать таких ошибок, и единственная договоренность, которая была достигнута, это продолжение переговоров.

Сирийские СМИ между тем пишут, что новые власти Сирии также хотят, чтобы Россия, которая поддерживала Асада, восстановила доверие с помощью "конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление".

В пресс-службе Кремля отказались комментировать, просили ли Россию вернуть Асада и выплатить компенсацию.

Россия же со своей стороны стремится сохранить свою военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия. Их потеря нанесет серьезный удар по ее способности спровоцировать власть в регионе.

В российском МИД заявили, что состоялось "откровенное обсуждение всего круга вопросов". В нем сказано, что обе стороны будут продолжать контакты с целью достижения "соответствующих соглашений", не упоминая конкретно о двух базах.

Напомним, кто такой Абу Мохаммед аль-Джолани, который снес режим Асада. За его голову назначено 10 миллионов долларов, а несмотря на смену имиджа, Джолани и его группа вызывают беспокойство из-за возможных нарушений ими прав человека и связи с террористическими группами.

Также сообщалось, что президент Сирии Башар Асад тайно сбежал в Москву и оставил родственников и чиновников на произвол судьбы. Даже в его окружении не знали о его планах покинуть страну.