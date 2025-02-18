Неизвестные беспилотники атаковали основную авиабазу РФ на Ближнем Востоке: что известно (видео)

Сирийская авиабаза, используемая Россией и являющаяся основным пунктом дислокации ее военного контингента в этой стране, этой ночью оказалась под атакой неизвестных беспилотников. Там прогремел ряд взрывов.

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Ночью 18 февраля еще один военный объект России оказался под ударом беспилотников: на этот раз это была авиабаза Воздушно-космических сил РФ, действующая на территории Сирии, в северо-западной части страны. За атакой, вероятно, могут стоять исламистские группировки, связанные с новой властью страны. Об этом сообщили росСМИ в Telegram-каналах.

"Беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим, расположенную на северо-западе Сирии. Работают системы ПВО", — говорится в сообщении.

На видео, которое распространяют паблики, можно увидеть активную работу системы противовоздушной обороны и падение обломков в результате сбивания.

Другой российский Telegram-канал сообщил о том, кто, вероятно, может стоять за "террористической атакой" против военного объекта Воздушно-космических сил России на территории Сирии.

"На Российскую авиабазу Хмеймим совершено нападение террористов ХТШ (Хайят Тахрир аш-Шам запрещено в РФ)", — пишут росСМИ.

Относительно попаданий пока официальной информации нет. Также не сообщается, какими именно дронами была атакована российская авиабаза.

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии: что известно

Авиабаза Хмеймим была создана в 2015 году. Этому предшествовали события 26 августа 2015 года в Дамаске, когда Россия и Сирия подписали соглашение, предусматривающее условия использования российскими ВКС этого объекта бесплатно и без каких-либо ограничений во времени.

С тех пор эта авиабаза является ключевым опорным пунктом России и центром ее воздушных операций на Ближнем Востоке.

Однако вскоре над авиабазой нависла опасность из-за приближения повстанцев, которые вполне могут расценивать объект как цель своих атак. Особенно учитывая то, что российские военные наносят авиаудары по исламистам в попытках замедлить их наступление. Об этих и других угрозах для авиабазы Хмеймим Фокус писал в материале от 3 декабря 2024 года.

Сама локация размещения сил РФ в Сирии уже не впервые подвергается ударам. Ранее над ней сбивали беспилотники, которые запускали боевики. В частности такой случай произошел 27 сентября 2021 года накануне встречи Путина и Эрдогана.