Сирийские повстанцы в 35 км от базы РФ Хмеймим: что могут потерять российские силы (фото)

С 2015 года авиабаза является ключевым опорным пунктом России и центром ее воздушных операций на Ближнем Востоке. Там размещена фронтовая авиация ВКС РФ и современные системы ПВО.

Сирийские повстанцы, возглавляемые группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), достигли значительных успехов на северо-западе Сирии, угрожая ключевому стратегическому объекту России — авиабазе Хмеймим. Наступление, начавшееся в этом регионе, позволило оппозиционным силам продвинуться вглубь провинции Латакия и приблизиться на расстояние 35 километров от базы. Об этом 3 декабря сообщил Defence Blog.

Повстанцы захватили город Калаат аль-Мадик, расположенный в стратегически важной зоне между прибрежными районами и остальной частью северо-запада Сирии. Продвижение сопровождается ослаблением оборонительных позиций сирийских правительственных войск, что угрожает стабильности региона. При этом авиабаза Хмеймим, являющаяся главным центром воздушных операций России на Ближнем Востоке, оказалась в зоне риска.

Предположительно, повстанцы стремятся выйти к одному из важнейших военных объектов в регионе, поскольку российские военные наносят авиаудары по исламистам, чтобы замедлить их наступление и предотвратить дальнейшее продвижение.

Расстояние от позиций повстанцев до авиабазы Хмеймим Фото: X (Twitter)

Спутниковый снимок авиабазы Хмеймим Фото: X (Twitter)

Стратегическое значение Хмеймим

Авиабаза, расположенная в провинции Латакия, служит ключевым опорным пунктом России с 2015 года. Здесь развернуты системы ПВО С-400, современные самолеты Су-34, бомбардировщики Су-24 и разведывательные беспилотники. База играет важную роль в поддержке режима Башара Асада, обеспечивая проведение воздушных операций и проецирование силы России на Ближнем Востоке.

Кроме того объект обеспечивает России оперативную гибкость в Сирии и доступ к восточному Средиземноморью, чтобы противостоять влиянию блока НАТО в регионе.

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Обозреватели полагают, что повстанцы могут попытаться атаковать базу, используя дроны или ракетные установки. В прошлом такие инциденты уже происходили, но сокращение расстояния до Хмеймим усиливает опасность. И если повстанцам удастся добиться успехов, помимо потерь в техническом отношении, российский контингент будет испытывать мощное психологическое давление, так как нападение подрывает моральный дух сирийских сил и веру в стабильность из-за российского присутствия.

В свою очередь Россия уже усилила меры безопасности и активизировала воздушные операции в регионе, чтобы сдерживать повстанцев. Потеря или угроза авиабазе Хмеймим нанесла бы серьезный удар по стратегическим интересам Москвы, поэтому любое нападение, скорее всего, встретит мощный военный ответ.

Ранее сообщалось, что российские корабли, предположительно, готовятся покинуть сирийский порт Тартус. Речь идет об одной подводной лодке, а также фрегатах, которые являются носителями ракет "Калибр".