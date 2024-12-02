Повстанцы в Сирии смогли захватить Алеппо благодаря украинским советникам, — росСМИ

Российские источники в сирийских спецслужбах заявили, что украинские специалисты якобы "оказывали помощь в подготовке беспилотников" оппозиционной группировке. В то же время в ГУР заявили об ухудшении ситуации для россиян в Сирии.

Исламистская группировка "Хаят Тахрир аш-Шам", которая борется в Сирии с режимом Башара Асада, якобы смогла захватить Алеппо благодаря украинским советникам. Об этом написало "РИА Новости" со ссылкой на источник, близкий к сирийским спецслужбам.

Украинские специалисты якобы "оказывали помощь в подготовке беспилотников". А повстанцы использовали передовые американские технологии.

Кроме того, источник сообщил российскому агентству об использовании систем радиоэлектронной борьбы для глушения средств связи сирийской армии.

РосСМИ заявили, что Украина якобы помогала повстанцам захватить Алеппо Фото: Скриншот

В ГУР 2 декабря заявили об ухудшении ситуации для россиян в Сирии. Силы оппозиции, выступающие против поддерживаемого Россией режима Башара Асада, активно продвигаются на юг страны. Бои уже охватили такие города, как Хама, Хомс и Сувейда, где начались городские столкновения.

Российские войска, находившиеся в Хаме, по данным украинской разведки, были вынуждены покинуть свои позиции и отступить к базе "Хмеймим". Генерал-полковник Александр Журавлев, возглавляющий координационный штаб на базе, признал, что ситуация вышла из-под контроля сирийского правительства.

Карта боевых действий в Сирии Фото: syria.liveuamap

В Дамаске начались первые вооруженные протесты, что повлекло паническую эвакуацию российских военных и дипломатов из столицы, заявили в ГУР. Аналогичная ситуация произошла на российской базе в городе Хан-Шейхун: войска оставили значительный арсенал вооружений, который, вероятно, теперь перешел в руки оппозиционных сил.

В украинской разведке добавили, что 1 декабря российская авиация осуществила серию ударов в районе Хан-Шейхуна, пытаясь уничтожить оставленную технику, чтобы она не была использована повстанцами.

На фоне этих событий в арабских СМИ появились сообщения об отставке командующего российского контингента генерала Сергея Киселя. Кроме того, в Москву вызвали полковника Вадима Байкулова, который отвечал за подразделения спецназа.

Напомним, 29 ноября оппозиционные силы Сирии зашли в Алеппо, второй по величине город в стране, и смогли взять под контроль более 70 процентов его территории. В результате полномасштабного наступления на позиции правительственных войск Башара Асада повстанцы захватили большое количество трофейной техники.

30 ноября Россия, которая является одним из ключевых союзников режима Асада, пообещала Сирии дополнительную военную помощь, которая должна была прибыть в течение трех суток.

Фокус выяснял, как захват повстанцами Алеппо и других сирийских городов повлияет на войну в Украине.