Повстанцы в Сирии захватили много боевой техники: есть интересные образцы (видео)

Среди весьма ценных систем, попавших в руки сирийской оппозиции — российский комплекс ПВО "Панцирь-С1". Причем захваченный образец оказался в исправном состоянии.

В результате полномасштабного наступления на позиции правительственных войск Башара Асада силы сирийской оппозиции не только взяли под контроль Алеппо и несколько десятков соседних городов, но и захватили большое количество трофейной техники. Среди них есть любопытные образцы. Об этом пишут обозреватели Defense Express.

Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в течение трех дней наступления сирийской оппозиции российские войска в регионе понесли серьезные потери. При этом повстанцы захватили значительное количество вооружения и техники, включая российские и иранские образцы: танки, бронетранспортеры, гаубицы и авиабомбы. Часть вооружения была оставлена правительственными войсками в спешке при отступлении.

Среди захваченного вооружения сирийской оппозиции выделяются следующие образцы.

ЗРПК "Панцирь-С1"

Одной из самых ценных систем, попавших в руки повстанцев, безусловно, является российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Этот мобильный комплекс противовоздушной обороны, разработанный в РФ, предназначен для защиты от авиации, крылатых ракет и беспилотников. Захваченный образец оказался в исправном состоянии, поэтому для оппозиции это серьезный успех.

РСЗО БМ-27 "Ураган"

Еще одним ценным видом вооружения оказалась реактивная система залпового огня БМ-27 "Ураган". Этот крупнокалиберный реактивный комплекс был захвачен вместе с боекомплектом, что свидетельствует о спешном бегстве правительственных войск со своих позиций.

Самолеты L-39

Любопытным образцом также стал чехословацкий учебно-боевой самолет L-39 — всего на авиабазе "Квейрис" близ Алеппо оппозиция захватила до пяти машин. Помимо своих учебных функций эти самолеты могут применяться в качестве легких штурмовиков, что было доказано еще в 1979 году в Афганистане. Машина может наносить авиаудары по наземным целям реактивными снарядами и неуправляемыми бомбами.

ЗРК "Стрела-10"

Еще одним образцом российской системы ПВО, захваченным в ходе наступления, стал зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Комплекс способен достаточно эффективно поражать низколетящие цели.

БПЛА Ababil-3

В числе трофейного вооружения оказались и иранские системы, в частности, беспилотник Ababil-3, который также был брошен на авиабазе "Квейрис". Подобные средневысотные ударные дроны могут эффективно поражать движущиеся цели за счет наводимых по лучу лазера боеприпасов.

Помимо ударной функции БПЛА способны подсвечивать цели и для 152-миллиметровых управляемых снарядов "Краснополь", которые также могут уничтожать подвижные цели.

Также повстанцы захватили старый советский зенитный ракетный комплекс С-200 и вертолет Ми-8, на борту которого висел портрет Башара Асада.

Напомним, за последние дни сирийские повстанцы добились значительных успехов. Им удалось взять под контроль территорию к северу от города Хама и национальный аэропорт Алеппо.